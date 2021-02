​Sánchez inaugura un nou tram del TGV i del corredor mediterrani a Múrcia

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha inaugurat aquest dilluns a Elx un dels trams de la línia de l'AVE Madrid-Múrcia, que s'integra al corredor mediterrani i que té un cost de 1.494 milions d'euros. Segons Sánchez l'aposta del seu executiu passa per "trencar la preponderància de l'esquema radial" i "potenciar els corredors en xarxa per millorar les sinergies". "És una oportunitat immillorable per enfortir el transport de mercaderies des dels ports als centres logístics i per millorar la mobilitat al conjunt de la xarxa de les infraestructures", ha explicat.Sánchez ha inaugurat el tram de la línia Monforte-El Cid, Elx, Oriola i Múrcia que segons ha explicat ja està executat al 95%. El president espanyol ha afegit que el tram s'integra al corredor mediterrani, que "compleix una important funció social" perquè ajuda a "vertebrar el territori i transcendir les fronteres de cadascuna de les comunitats autònomes"."El govern espanyol considera el projecte de corredor mediterrani com una política d'Estat", ha sentenciat en un acte on també han estat presents el president del govern valencià, Ximo Puig, i el ministre de Transports, José Luis Ábalos.El tram Madrid-Oriola tindrà tres trens diaris per sentit,

