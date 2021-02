Ayuso vol prioritzar la vacunació de cambrers i taxistes

Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros..



Pero lo primero es tener vacunas y para los más vulnerables.https://t.co/y0JnpUnT9d — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 1, 2021

Altres notícies que et poden interessar

Madrid vol prioritzar la vacunació contra la Covid dels cambrers, taxistes i altres "sectors altament exposats", com caixers de supermercats i professors. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ho ha avançat així després d'una trobada amb representants del sector de la restauració.Ara bé, per molt que Ayuso s'hagi compromès a estudiar la proposta, qui té l'última paraula és el ministeri de Sanitat, que és qui té l'autoritat competent per establir els grups prioritaris de vacunació. Però com que encara no està definit a qui li tocarà vacunar-se després de les persones a les residències, el personal sanitari i les persones grans dependents.La idea d'Ayuso sembla, però, que no tindrà molt de recorregut, ja que ha estat rebuda amb un cert escepticisme per part del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón. "No sé si he d'opinar sobre això", ha comentat amb certa sorna i mig estranyat per la idea.Més enllà d'estudiar la priorització de la vacunació d'aquests professionals, Ayuso també va anunciar que a partir del divendres d'aquesta setmana serà obligatori l'ús de mascaretes a l'interior de bars i restaurants, menys per menjar i beure. Ara bé, relaxa les restriccions enmig del pic de la tercera onada, i amplia de 4 a 6 el nombre màxim de comensals per taula a les terrasses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor