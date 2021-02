Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta per forts vents

El vent del nord i oest continua bufant a bona part del territori, malgrat que la intensitat disminueix progressivament.



A la imatge estacions meteorològiques que han superat els 80 km/h de ratxa màxima del dia.



*Dades fins a les 23.00 h. pic.twitter.com/gW3RkKa3QI — Meteocat (@meteocat) February 1, 2021

Protecció Civil ha desactivat aquest dimarts l'alerta del pla Ventcat per la remissió de l'episodi de ventades a Catalunya. El telèfon d'emergències 112 va atendre 752 trucades per 540 incidències. La majoria de trucades van ser per risc estructural i obstacles, cap d'aquestes per incidències greus.Per comarques, les trucades es van fer des del Baix Camp (225), Barcelonès (168) i Tarragonès (124). Per municipis, on més trucades es van registrar és a Reus amb 152, 150 des de Barcelona i 62 des de Tarragona.D'aquestes trucades, els Bombers de la Generalitat van rebre, entre les 00 h de la passada matinada i les 22 h de la tarda d'aquest passat dilluns, 318 avisos relacionats amb el vent. Els avisos es van concentrar a les comarques del Camp de Tarragona. En la majoria de casos van ser per arbres caiguts o a punt de caure, o bé per revisar i assegurar algun element d'edificis o de la via pública com antenes, cartells, rètols, cobertes, plaques o algun fanal.Per regions d'emergències, on més avisos es van rebre va ser a Tarragona (247), seguida de la Metropolitana Sud (24), Lleida (18) i Terres de l'Ebre (13). Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya va registrar ratxes de vent destacades. 114 km/h a Espot (Pallars Sobirà) i Mas de Barberans (Montsià), 112 km/h al Perelló (Baix Ebre) i 109 km/h a Constantí (Tarragonès).

