Villarejo, ingressat d'urgència

L'excomissari de la policia espanyola José Manuel Villarejo ha estat ingressat d'urgència a l'hospital Gregorio Marañon de Madrid per un problema de salut greu. Villarejo patia intensos marejos, no podia moure l'ull esquerre i patia de visió doble, segons ha confirmat Europa Press.Villarejo ha estat traslladat en ambulància des de la presó d’Estremera, on es troba internat des de novembre de 2017. Des del centre han decidit derivar-lo a l’hospital perquè no tenien especialistes en aquest tipus de malalties.Villarejo, detingut i investigat a l’Audiència Nacional en una macrocausa per presumpte corrupció, va ser recentment absolt d’un delicte de calúmnies, denúncia falsa i injúries contra l’exdirector del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán.

