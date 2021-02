Nathy Peluso actuarà el 30 d'abril al Palau de la Música

L'artista Nathy Peluso oferirà un concert el 30 d'abril al Palau de la Música en el marc del 22è Festival del Mil·leni. Peluso és una de les artistes més rellevants de la seva generació amb composicions que fusionen una mescla de gèneres musicals com el hip-hop, el jazz o el folklore llatinoamericà.El certamen també ha afegit un segon nom a la programació d'aquesta edició, Abba. The new experience, la banda musical de tribut al quartet suec, que actuarà el 16 d'abril també al Palau de la Música. La formació vol contribuir a difondre els seus èxits amb un espectacle musical i escènic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor