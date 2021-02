Borràs entra al xoc amb ERC: «La via àmplia pot acabar en via morta»

Altres notícies que et poden interessar

Poques hores després de la imatge d'unitat que han provat de traslladar els nou condemnats pel procés amb un acte conjunt i un manifest a favor d'una "estratègia compartida", Laura Borràs ha entrat al xoc amb ERC i ha criticat la via "àmplia" que defensen els republicans per aconseguir el referèndum. "Hi ha companys de viatge que volen una via àmplia que pot posar la independència en una via tan lenta que pot acabar en una via morta. Nosaltres som els partidaris de la via catalana, que va permetre fer l'1-O", ha ressaltat Borràs en un míting des de Mataró.Fins ara, en els mítings, l'encarregat de plantejar dubtes sobre l'estratègia de Pere Aragonès i Oriol Junqueras -que identifica Junts amb la "corrupció" - havia estat Carles Puigdemont en exclusiva. Divendres de la setmana passada va apuntar que el diàleg dels republicans amb Pedro Sánchez només havia estat "a canvi d'engrunes" , mentre que dissabte va receptar malfiar-se dels qui assenyalen que l'1-O "ja no compta" . El referèndum del 2017 és la pedra angular del full de ruta nacional de Junts, per bé que si l'independentisme supera el 50% dels vots demanarà la intervenció de les institucions europees per tal d'impulsar una votació pactada amb l'Estat Borràs, que dissabte va posar l'accent en el compromís per "activar" la declaració d'independència en cas de superar la meitat dels sufragis, també ha carregat contra ERC per voler governar amb els comuns. Un executiu amb els de Jéssica Albiach, ha assenyalat, no serviria per "avançar". "Quan ens diguin que la nostra via no és realista, haurem de respondre que el que no és realista és esperar que l'Estat es comporti com un estat democràtic. O que l'Estat ens permeti fer un referèndum. Tampoc ho és pensar que amb un Govern amb els comuns s'avançarà cap a la independència", ha apuntat la candidata de Junts, que ha parlat després de Míriam Nogueras.La futura cap de files de la formació a Madrid -ho serà després que Borràs concreti el salt al Parlament-, menys subtil, ha considerat "covarda" l'estratègia d'ERC perquè només aconsegueix pactar coses "a canvi de res". Ha ampliat aquesta línia argumental Josep Costa, vicepresident del Parlament -on ha estat ariet contra les decisions de Roger Torrent, a qui Junts no perdona la suspensió de la investidura de Puigdemont tot just fa 3 anys- i membre de la war room de l'expresident Quim Torra juntament amb Borràs i Francesc de Dalmases. Costa ha apuntat que, si no han fet costat a Sánchez a Madrid, és perquè sabien que el govern espanyol els "aixecaria la camisa"."Votar Junts és el pitjor escenari per la Moncloa. Tenim la millor estratègia, som els que volem persistir i reprendre les coses on les vam deixar l'1-O. No podem dir que la ja ho farà la propera generació. No volem esperar. Que no ens enganyin, que no ens diguin que hem d'esperar", ha apuntat Costa, que també ha alertat -abans ho havia fet Borràs- que només hi ha dues opcions: un tripartit o bé un Govern nítidament independentista. La garantia que aquest executiu es posi en marxa, ha apuntat la candidata, és que Junts guanyi les properes eleccions al Parlament. Una opció que, segons els estrategs de la formació, és cada vegada més probable."Hem de guanyar aquests comicis", ha ressaltat Puigdemont, que ha indicat que un triomf de Junts permetria acabar amb la "comoditat" de Sánchez a la Moncloa i els seus pactes "low cost". "Al final sempre té algú que li aprova pressupostos o investidura a canvi de res. Una victòria de Junts farà que el govern espanyol entengui que això no va així", ha remarcat l'expresident de la Generalitat, que també ha reclamat una "mobilització històrica" per tal que les condicions per negociar amb l'Estat canviïn."Els hem de recordar el 14-F que la història els passarà comptes. Si pensen que se'n sortiran amb una operació amnèsia, s'equivoquen. Que no oblidin que la nostra festa nacional és l'Onze de Setembre. Per tant, abandonin tota esperança que passarem pàgina. L'1-O no només no és històrica, sinó que forma part del nostre futur", ha reivindicat Puigdemont. El referèndum és el punt de partida de la campanya de Junts i les discrepàncies amb ERC des d'aquella jornada encara no s'han esvaït. Aquest és el principal motiu -juntament amb la pugna per l'hegemonia, frec a frec segons totes les enquestes- que explica pel qual Junts qüestiona amb duresa l'estratègia republicana.

