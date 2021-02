Les 5 sèries i pel·lícules que mostren el sexe sense tabús

El cinema pateix una visió limitada, esbiaixada i masculinitzada en la majoria de les pel·lícules. Les sèries no en són una excepció. Orgasmes sincronitzats, postures perfectes, primeres vegades meravelloses, mínims inconvenients i cap conseqüència veritablement real. Alguns cineastes, però, prefereixen retratar la intimitat d'una manera molt més realista i sense tabús. Us portem algunes pel·lícules i sèries que en són un exemple.Pure (2019)Sèrie que se centra en una jove que no pot parar de tenir pensaments intrusius de caràcter sexual. Això l'afecta a tots els nivells, des d'agafar el transport públic fins a mantenir una relació amb algú. És una sèrie original i valenta que està basada en la novel·la autobiogràfica de Rose Cartwright, una de les seves dues guionistes.Venus: Confesiones desnudas (2016)Aquest projecte va néixer amb la intenció de ser un film eròtic, però a l'hora de fer el càsting les directores es van adonar que hi havia una cosa molt més interessant: trencar tabús. La pel·lícula ens presenta una espècie de confessionari on diverses dones parlen de les seves fantasies, desitjos i frustracions en el sexe. Demostrant que cada persona és un univers diferent.Sex (2020)Sèrie danesa que està pensada per a la generació Z en la qual es tracta la sexualitat i les relacions d'una forma totalment natural. Se centra en la història de la Catherine, una noia de 20 anys frustrada per viure amb la seva parella i no mantenir quasi relacions sexuals. La seva visió sobre la seducció i el desig canvia quan li fa un petó a la Selma, la seva companya de feina. A partir d'aquí, la Catherine començarà a descobrir-se a ella mateixa i prendre decisions diferents.[youtube][/youtube]The Bisexual (2018)Explica la història de la Leila, una dona que comença a tenir relacions amb homes després d'estar deu anys amb una noia. La protagonista haurà d'enfrontar-se als prejudicis de les seves amigues i també als seus propis prejudicis sobre la bisexualitat.El film mostra una interessant reflexió sobre la bisexualitat i els prejudicis autoimposats per la societat.Mon nom est clitoris (2019)Documental similar a Venus. 12 noies, d'entre 20 i 30 anys es posen davant de les càmeres per parlar de les seves pròpies experiències sexuals. Aquest documental, amb tocs d'humor, parlar d'alguns temes dels quals se sol dialogar poc com el clítoris. I és que aquesta peça 'clau' de la sexualitat femenina, molts cops és cops oblidada i altres vegades incompresa.

