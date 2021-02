Illa acusa el Govern d'utilitzar la cultura «al servei de la seva ideologia»

Altres notícies que et poden interessar

El candidat del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha dedicat el quart dia de campanya a esbossar les seves propostes per a les polítiques culturals. Al matí s'ha compromès a aplicar un pla de xoc per pal·liar els efectes de la crisi al sector. A la tarda, ha criticat que el Govern hagi utilitzat la cultura "al servei de la seva ideologia".Illa ha adaptat el seu principal missatge de campanya -"passar pàgina" del procés sobiranista- a un sector cultural que, segons assegura, també necessita deixar enrere l'actual Govern. "En cultura el salt endavant és més urgent que mai", ha defensat alhora que ha insistit en la "dècada perduda" que ha suposat per a Catalunya el fet de tenir executius independentistes.El missatge d'Illa ha estat reforçat pel secretari general del Ministeri de Cultura, Javier García Fernández, que ha retret a la Generalitat "accentuar els elements identitaris" de la cultura. "Tinc aquesta sensació però no podria aportar gaires dades", ha puntualitzat.García Fernández també ha criticat que l'administració catalana vegi el ministeri com un ens que "aporta diners" però sense capacitat d'influir. EL secretari general del Ministeri de Cultura també ha assegurat que la voluntat del govern espanyol és "articular" la cultura catalana en el conjunt de la cultura espanyola.Illa ha reiterat el seu compromís de destinar un 2% del PIB a la cultura si presideix la Generalitat i la seva número 4, Gemma Lienas, ha reforçat l'escenificació del compromís cultural del PSC. L'escriptora i exnúmero 2 de Catalunya Sí Que es Pot al Parlament ha demanat reforçar la lectura a les aules i fer entendre a la ciutadania que "la cultura no pot ser gratis". Lienas també ha demanat un esforç per combatre la pirateria i ajudes públiques als autors catalans que escriuen en castellà.El PSC no ha estat l'únic partit que ha criticat aquest dilluns la gestió cultural de la Generalitat. La número 2 de Ciutadans, Anna Grau, ha assegurat que un dels requisits per ser conseller de Cultura és "odiar" la cultura catalana real.A l'acte també hi ha intervingut Carme Portacelli, directora del Teatre Nacional de Catalunya, que ha reclamat "apostar decididament per la cultura a nivell pressupostari", i l'editor Daniel Fernández. "Que la defensa del català no suposi renunciar a ser part de cultura espanyola i hispanoamericana", ha demanat. La gestora cultural Montserrat Bou ha instat Illa a "revisar" el model de televisió pública de TV3 i ha exigit passar "de paraules a fets" per sostenir el sector audiovisual català.

