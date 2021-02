El cartell gegant de Vox a Berga no dura ni una hora

16:15. Final de campanya de Vox a Berga pic.twitter.com/qrJq3vhB9M — Oriol Camps (@Oriol_Berga) February 1, 2021

Vox ha començat la campanya electoral al Berguedà penjant un cartell de grans dimensions a l'entrada sud de Berga. Segons diferents usuaris a les xarxes socials, uns desconeguts han destrossat el cartell 45 minuts després de col·locar-lo.A mitja tarda, l'exregidor d'urbanisme de la CUP a l'Ajuntament de Berga, Oriol Camps, ha publicat al seu perfil de Twitter una imatge on s'observen dues persones col·locant un cartell amb les cares del dirigent de Vox, Santiago Abascal i el número 1 per Barcelona a les eleccions del 14 de febrer, Ignacio Garriga, amb el lema "Recuperemos Cataluña. Recuperem Espanya".És la primera aparició del partit a la comarca des de l'inci de la campanya electoral. Segons la notificació de locals de la Junta Electoral, el partit ultra no ha reservat cap local al Berguedà per a fer-hi un acte polític durant aquest període.

