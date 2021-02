Nou impuls al camí fluvial del riu Llobregat

Aquest dilluns han començat les actuacions per millorar el camí fluvial del riu Llobregat al seu pas per Pallejà. Es tracta de la primera de les quatre intervencions que l’AMB portarà a terme al marge dret del riu Llobregat a Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat. Les obres de millora en els tres municipis restants començaran durant aquest 2021.Aquesta intervenció consisteix en crear una xarxa bàsica d’accessos al riu, millorar camins secundaris i instal·lar equipaments a l’espai fluvial. L’objectiu principal és millorar la qualitat ambiental del Llobregat i fer compatible l’ús social i lúdic amb la recuperació mediambiental.Es preveu actuar sobre els dos principals camins d’accés a la plana fluvial: el camí que transcorre paral·lel al riu i el camí de la riera de Boter.El conjunt d’actuacions que es desenvoluparan permetran connectar els veïns de Pallejà amb la xarxa de camins fluvials existents al riu Llobregat, que té més de 60 km de traçats dins de la metròpolis de Barcelona a banda i banda del riu, des del Prat de Llobregat fins a Martorell. Aquesta xarxa de camins,, potencien la connexió a peu i amb bicicleta entre tots els municipis riberencs de la comarca.A més, a escala local, la proposta traçarà un recorregut circular, saludable i inclusiu d’1,5 km de llargada que potenciarà l’accessibilitat al riu per als col·lectius amb determinades discapacitats.El projecte d’enguany també planteja altres actuacions de renaturalització de l’entorn dels camins, creació de més portes, zones d’estada i miradors.Aquesta intervenció té un pressupost de projecte de 599.732,56 euros i està finançada per l’AMB, l’Ajuntament de Pallejà i el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional) en el marc del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’AMB.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor