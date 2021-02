Les millors estrenes de sèries del febrer

Les plataformes no aturen la seva maquinària i aquest febrer preparen una nova fornada de noves temporades i nous projectes per engrandir els seus catàlegs. HBO, Filmin, Disney, Netflix, Amazon i companyia aprofitaran la baixada de les estrenes de les sales de cinema per copsar totes les novetats setmana rere setmana. Aquesta és la llista de la millor selecció de sèries que arribaran el febrer:



· The Lady and the Dale (HBO) - 1 de febrer





· Three Girls (Filmin) - 2 de febrer

Una historia, una canción (Movistar) - 4 de febrer





· Hache, segona temporada (Netflix) - 5 de febrer



Pequeñas coincidencias, tercera temporada (Amazon) - 5 de febrer

· Vitals: Una historia humana (HBO) - 7 de febrer



Hierro, segona temporada (Movistar) - 19 de febrer



El internado: Las Cumbres (Amazon) - 19 de febrer



