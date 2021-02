Nou pas per eliminar el plàstic a les llaunes d' Estrella Damm . Des d'avui, la cervesera ja produeix tots els packs de llaunes sense els plàstics decorats que les envoltaven, substituint-los per un embalatge elaborat amb cartró procedent de boscos gestionats de manera sostenible i responsable. Un projecte que suposarà la reducció de 99 tones de plàstic a l’any i que se suma a les iniciatives de la marca per aconseguir un packaging més ambientalment responsable.D’aquesta manera, Estrella Damm elimina per complet els retràctils decorats de plàstic dels seus packs de sis, dotze i vint-i-quatre llaunes. El nou embalatge, fabricat amb fibres naturals que compten amb la certificació PEFC, es caracteritza per tenir les cantonades rodones i disposar de diferents opcions d’obertura, facilitant-ne la interacció amb el consumidor.Un projecte que suposarà la reducció de 99 tones de plàstic a l’any, i que se suma a les més de 260 tones de plàstic que ja va eliminar l’any passat amb la substitució de les anelles de plàstic de les seves llaunes per unes altres de cartró 100% biodegradable. Amb aquestes dues iniciatives, Estrella Damm reduirà més de 359 tones de plàstic a l’any i continua la seva aposta per la sostenibilitat

