ERC crida a files el sobiranisme per bastir una República lliure de corrupció

ERC continua buscant el xoc frontal amb el PSC durant la campanya, un duel del qual pretén que en quedi exclosa Junts per consolidar que aquestes eleccions van o de Pere Aragonès o de Salvador Illa. Per això, el candidat republicà ha llançant el guant al seu rival tot plantejat un acarament. Aquest dilluns, però, l'escala sismològica entre els dos partits ha pujat de nivell. Des d'un dels enclavaments mítics del PSC i més controvertits en aquests moments, l'Hospitalet de Llobregat, Oriol Junqueras ha cridat a files el sobiranisme per bastir una República lliure de l'"epidèmia de corrupció" que assetja ciutats com la que governa Núria Marín. La de l'Hospitalet és la gran alcaldia que retenen els socialistes, una ciutat que no ha conegut cap govern que no hagi estat comandat pel PSC i que en aquests moments s'ha vist colpejada per un cas de presumpte corrupció que ha situat en l'ull de l'huracà, ni més ni menys, que a l'alcaldessa de la segona ciutat més gran de Catalunya, també presidenta de la Diputació de Barcelona, càrrec que ostenta gràcies al polèmic pacte de govern amb Junts, i presidenta del PSC.A aquest filó s'aferren els republicans per continuar insistint que el 14-F és una oportunitat per acabar amb "40 anys de corrupteles" en els quals, ha denunciat Pere Aragonès, "s'han dedicat a tapar-se les vergonyes els uns als altres". Tota una referència que va més enllà del PSC i que s'adreça a l'òrbita convergent. Per als republicans, l'entesa a la tercera institució del país és el paradigma d'allò que ERC considera que cal derrotar en aquestes eleccions. De fet, fa tot just un mes que es va viure una jornada d'alt voltatge perquè el partit de Laura Borràs va salvar Marín de la moció de censura que va presentar ERC "La corrupció es contagia i roba els diners al poble", ha advertit Junqueras en una intervenció més matinera de l'habitual perquè aquest dilluns ja havia de tornar a dormir a Lledoners. No s'ha estat de recordar a aquells que "aplaudeixen" aquesta situació i que considera que han estat directament còmplices. Després de 24 hores en què els vetos creuats per formar Govern han estat protagonistes de debats i titulars, el líder d'ERC ha cridat a sometent tots els partits sobiranistes perquè surtin "del no a tot", deixin de "de posar el dit a l'ull al company del projecte" i s'arromangui per bastir una República "neta de corrupció" que barri pas a un govern participat pels socialistes. Les credencials d'ERC, han puntualitzat, són iniciatives com el el nou model d'hisenda a través de la qual s'han aixecat fins a 1.200 euros de frau fiscal en els darrers cinc anys.Segons ell, només el seu partit pot garantir i ser ciment d'aquesta "majoria" articulada al voltant de l'autodeterminació i l'amnistia i una República que sigui l'antítesi de la política basada en el "clientelisme" que atribueix al partit que encapçala Illa. "Cap partit no es pot desentendre d'un govern així encapçalat per ERC", ha sentenciat davant la negativa i els arguments d'uns i altres per considerar impossible el govern ampli que Aragonès abandera. Tot plegat, mentre Junts, i també PP i Ciutadans, atien l'ombra d'un tripartit dels republicans de la mà de PSC i comuns que només els de Jéssica Albiach volen.Tant Junqueras com Aragonès han tornat a insistir que aquesta opció ni està ni estarà sobre la taula. Ho ha subratllat eloqüentment Junqueras, conscient que els seus contrincants busquen alimentar la desconfiança de l'independentisme en ERC: "No governarem en cap cas, no tampoc acceptarem cap vot del PSC perquè som incompatibles. Som el seu gran rival". De fet, els republicans recorden sovint que les eleccions del 28 d'abril, del 26 de maig i del 10 de novembre del 2019 demostren que només ERC és capaç de guanyar els de Salvador Illa i erosionar-los en grans bastions de l'àrea metropolitana.En un intent de capgirar com un mitjó el relat dels oponents, Aragonès ha proclamat que en aquesta campanya no ha vingut a dir que no pactarà amb el PSC ni per activa ni per passiva, sinó a "guanyar". El cap de files al Congrés, Gabriel Rufián, amb el record ben viu de la nit del 21-D, quan tot i tenir aspiracions de ser primers van acabar tercers, ha resumit en poques paraules la sensació que recorre la seu del carrer Calàbria: "La història li deu una victòria a aquest partit".

