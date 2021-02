Els presos exhibeixen unitat per convertir el 14-F en un clam per l'amnistia i l'autodeterminació

EN DIRECTE | Els nou condemnats per l'1-O exhibeixen unitat amb un manifest conjunt en plena campanya de les eleccions del 14-F



Informa @OriMarch des del Palau Robert de Barcelonahttps://t.co/OQLQUBrDJg pic.twitter.com/vTsl1rBkTE — NacióDigital (@naciodigital) February 1, 2021

Els jardins del Palau Robert han estat l'escenari de la retrobada pública entre els nou condemnats pel referèndum de l'1-O. Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Jordi Sànchez han protagonitzat aquest dilluns un acte unitari en plena campanya electoral aprofitant el tercer grau penitenciari a l'espera que la Fiscalia hi presenti recurs. El missatge, inequívoc: "Davant les eleccions del 14-F, estem convençuts que el sobiranisme tornarà a omplir les urnes de dignitat i d'esperança; que la majoria de catalans tornarà a donar un missatge molt clar a l'Estat i al món: reivindicar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya, i exigir la fi de la repressió per afrontar la resolució democràtica a un conflicte polític, mitjançant l’amnistia i el retorn dels exiliats".Situats dalt d'un escenari presidit per la paraula "amnistia" i amb l'acompanyament de Jordi Savall, els nou represaliats també han estat crítics amb tota la cadena d'esdeveniments que han comportat la celebració de les eleccions, la data de les quals ha estat fixada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) . "Vivim una crisi democràtica. Aquests mateixos poders de l'Estat continuen fent tot el possible per adulterar la voluntat democràtica del poble de Catalunya. I ara duen a terme una operació d'Estat: enmig d’un pic de la pandèmia, han imposat la data de les eleccions catalanes en contra d'un ampli consens del Parlament i del criteri dels experts sanitaris, obligant la ciutadania a escollir entre la protecció del dret a la vida i el dret a la participació política", reflexionen en el document elaborat durant els últims dies.Què demanen els presos de cara al futur Govern? "Necessitem un executiu de la Generalitat que defensi un projecte de país inclusiu, al servei de la reconstrucció social i l'alliberament nacional; i per avançar cap aquest horitzó comú és indefugible seguir construint una estratègia compartida", han llegit els presos. Un cop ha acabat, tots ells han tornat a Lledoners, Puig de les Basses i Wad-Ras. El text que han llegit evidencia les escasses esperances que tenen de poder continuar gaudint del tercer grau, perquè consideren que serà "efímer". "La repressió no fa més que enfortir els principis democràtics que ens han dut a la presó", ha reflexionat.La fotografia d'aquest dilluns és el primer gest unitari després d'uns mesos marcats per les discrepàncies estratègiques entre Junts i ERC, que competeixen en aquesta campanya per l'hegemonia independentista sense perdre de vista la irrupció de Salvador Illa com a candidat del PSC. En els primers dies de campanya ja s'han pogut observar crítiques més o menys directes entre els socis de Govern. Carles Puigdemont, divendres i dissabte, va ser crític amb l'estratègia d'ERC de negociar "engrunes" a Madrid i, davant l'estratègia de diàleg amb Pedro Sánchez i la necessitat d'ampliar la base, va indicar que calia "malfiar-se" d'aquells qui proclamin que l'1-O "ja no val".També Turull, ahir des de La Seu d'Urgell, va carregar contra els qui posen "excuses" per no culminar el camí encetat la tardor del 2017. Al seu torn, ERC és crítica amb la manera d'enfocar el procés que promou Junts -considera que empetiteix els suports a la plena sobirania-, i Junqueras també ha tingut interès en equiparar la formació de Carles Puigdemont amb el PSC pels casos de corrupció. "Nosaltres no robem ni som corruptes" , va assegurar el president d'ERC aquest dissabte, dia en què va anar a buscar Forcadell a la sortida de la presó de Wad-Ras després de rebre el tercer grau.La imatge del Palau Robert, amb alt component simbòlic perquè des de la tardor del 2017 no havien coincidit tots al carrer -el tercer grau obliga, això sí, a dormir a la presó de dilluns a dijous-, s'ha gestionat al llarg dels últims dies. Cuixart, president d'Òmnium, ha tingut un paper rellevant a l'hora d'establir converses amb tots els actors per fer-lo possible. Els nou presos i preses estan pendents de si la Fiscalia recorre el tercer grau i això els obliga a tornar permanentment a la presó. Laura Borràs, candidata de Junts, ha exigit a Pedro Sánchez que eviti que el ministeri públic presenti recurs.

Carta presos by naciodigital on Scribd

