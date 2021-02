El gener de 2021, el més mortífer al País Valencià des de l'inici de la pandèmia

El gener del 2021 ha estat el mes més mortífer de tota la pandèmia al País Valencià. Només en aquest interval de temps han mort 1.827 persones per coronavirus i s'ha arribat en tres ocasions el màxim històric de 98 decessos notificats en una sola jornada.Així, el gener arrencar amb un acumulat de 2.988 morts durant el 2020 i arriba al febrer de 2021 amb 4.802 valencians morts per Covid-19. D'aquesta manera, el nou any va començar amb 13 decessos notificats el dia 2 -el dia 1 a l'ésser festiu no es van actualitzar dades- i el dilluns 4 es van registrar altres 43. Els efectes de Nadal van començar a notar-se ja el dia 5 quan es va comunicar un rècord de 85 defuncions, que va ser superat el dia 12 amb 92 morts.No obstant això, l'impacte de la tercera onada es va deixar sentir en la setmana del 18 de gener, quan es van fregar el centenar de morts diàries de forma consecutiva fins a sumar 477 morts en cinc dies i es van polvoritzar rècords. Aquest dilluns es va arribar a un pic de 95 decessos que va ser superat l'endemà amb 98 morts, que també es van repetir dijous. Dimecres es van sumar altres 96 morts i divendres 90.Dissabte i diumenge les notificacions van baixar a 54 i 40 -tot i els caps de setmana sempre es notifiquen menys defuncions o no s'actualitzen dades-. No obstant això, gener es tanca amb una altra setmana negra: 671 morts en set dies: 96 dilluns, 93 el dimarts, 95 dimecres, 97 dijous, 98 divendres, 97 dissabte i 95 diumenge.