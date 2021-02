VÍDEO Així es realitzen els tests anals per detectar el coronavirus

🇨🇳 | CHINA



Un sanitario chino indica procedimientos de toma de muestra de COVID (vía anal) pic.twitter.com/b1QRTcby6s — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) January 30, 2021

La Xina va posar en marxa els tests anals per detectar el coronavirus la setmana passada. Segons els experts locals, aquesta prova és més precisa que les PCR i els tests d'antígens perquè el virus és més detectable en els excrements que en les vies respiratòries.Aquest dilluns, la notícia ha estat que els tests anals han arribat a Espanya , a Galícia, on s'utilitzen en pacients greus. En paral·lel, a la Xina ja hi ha dues ciutats que estan obligant a fer aquestes proves a les persones que arribin de l'estranger: Pequín i Qingdao.D'aquesta manera, sembla que els tests anals han arribat per quedar-se. Així, el vídeo d'un doctor xinès mostrant com es fa aquest tipus de prova s'ha viralitzat per la gran expectació que genera l'ús del producte.

