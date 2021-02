WhatsApp bloquejarà el teu compte si tens aquestes apps al mòbil

Novetats a WhatsApp. La companyia de missatgeria mòbil ha emès un comunicat avisant a tots els seus usuaris que el seu compte serà bloquejat si utilitzen aplicacions alternatives fetes per tercers, com seria el cas de WhatsApp Plus.Els darrers dies han aparegut nombroses aplicacions no oficials que intenten fer-se passar per WhatsApp, com també és el cas de GB WhatsApp. Segons la companyia, aquestes aplicacions violen les condicions d'ús i no és possible validar les seves pràctiques de seguretat. Per aquestes raons, en un primer moment, se suspendran els comptes d'usuaris que les utilitzin i en segon lloc, seran donades de baixa.Com pots saber si tens la versió oficial? Només existeix una versió oficial de WhatsApp, així a les botigues d'aplicacions s'ha d'indicar que està desenvolupada WhatsApp Inc. En cas d'haver de desinstal·lar l'aplicació cal anar a configuració, buscar WhatsApp i clicar a l'acció desinstal·lar.

