El TSJC retreu al Govern que es podia mantenir el 14-F perquè la tercera onada no era «imprevisible»

Altres notícies que et poden interessar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet públics aquest dilluns els arguments per mantenir la data de les eleccions el 14 de febrer. La sala alega que no fer ara les eleccions obriria un "període prolongat de provisionalitat" i que no hi ha prou garanties per justificar que es podria votar en millor condicions el 30 de maig, la data proposada pel Govern. El tribunal també conclou, sense unanimitat, que ajornar les eleccions vulnera el dret de vot de manera "intensa" i que no es pot argumentar que la situació actual de la pandèmia fos "imprevisible".En la sentència, de 31 pàgines, la sala sosté que la situació actual de la pandèmia era previsible. Argumenta que el 21 d'octubre, quan els partits van descartar investir un nou president després de la inhabilitació de Quim Torra, la situació "ja era coneguda" i la data del 14-F era la "predeterminada legalment" si no s'investia cap candidat. El 21 de desembre es va dissoldre el Parlament i es van convocar eleccions "en una situació d'estat d'alarma" i essent "previsible" que hi hauria un repunt de la pandèmia per les festes nadalenques.El tribunal destaca la "incertesa" que suposa condicionar la data del 30-M a "una prèvia valoració de les autoritats convocants" sense determinar quins seran els indicadors epidemiològics que s'han de tenir en compte i sense una previsió que "ofereixi garanties de certesa" sobre la situació epidemiològica futura. També remarca que la situació no era "imprevisible", fet que justificaria l'ajornament, i que la situació a Catalunya no és la mateixa que al País Basc o Galícia l'abril de 2020.La sala sosté que la situació actual de la pandèmia no era "imprevisible". El 21 d'octubre, quan els partits van descartar investir un nou candidat, la situació "ja era coneguda" i la data del 14-F era la "predeterminada legalment" si no s'investia cap candidat. El 21 de desembre es va dissoldre el Parlament i es van convocar eleccions "en una situació d'estat d'alarma" i essent "previsible" que hi hauria un repunt de la pandèmia per les festes nadalenques.La sala contenciosa administrativa parteix normativa actual de l'estat d'alarma, i recorda que estableix clarament que poden continuar els processos electorals i que l'autoritat que convoca eleccions -en aquest cas el vicepresident en funcions de president- no pot suspendre o ajornar eleccions. El tribunal considera que només una situació "imprevisible" que faci impossible celebrar els comicis per raons de protecció de la salut públic podria en podria permetre l'ajornament.En aquest sentit, el tribunal conclou que ajornar unes eleccions ja convocades suposa "una limitació molt intensa" del dret de vot, perquè "obre un període de provisionalitat prolongat" en el funcionament de les institucions democràtiques, sense Parlament constituït i amb una presidència vacant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor