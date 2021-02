Acusacions particulars al judici del 17-A veuen provat que Houli i Oukabir eren membres de la cèl·lula

Acusacions particulars al judici dels atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017 a l'Audiència Nacional han considerat provat que Mohamed Houli i Driss Oukabir eren membres de la cèl·lula de Ripoll, en línia amb la fiscalia, però atribueixen diferents responsabilitats. Les acusacions de Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat exigeixen responsabilitat per l'explosió d'Alcanar i han reclamat que se'ls condemni per delictes de mort en caràcter de temptativa pels agents ferits a la urbanització-set Mossos i dos Bombers-. Consideren que Houli i Oukabir eren "coneixien el gravíssim risc a què estaven sotmetent els veïns" així com els serveis d'emergències que s'hi van desplaçar.Els Mossos que van actuar a Alcanar tenien "el deure" d'anar-hi i no sabien el risc a què s'exposaven, ha dit l'advocada de Mossos. La lletrada ha dit que en el cas de Houli, "és encara més greu" perquè en el moment de ser evacuat sabia que hi anirien serveis d'emergència i "no va dir res". "Ni un ni l'altre van realitzar cap mena d'actuació per evitar o disminuir el risc", ha remarcat. Segons l'advocada de Bombers, no es pot negar l'existència "d'intencionalitat".L'acusació del cos de Mossos ha demanat que es reconegui com a víctimes de terrorisme tots els agents ferits al control policial de l'avinguda Diagonal per Younes Abouyaaqoub en la seva fugida en el cotxe de la víctima mortal Pau Pérez. Segons l'advocada, els Mossos d'Esquadra eren un dels "possibles objectius" de la cèl·lula i l'atropellament dels agents va ser la "continuació del seu ideari criminal". L'advocada també ha negat que els Mossos trenquessin la cadena de custòdia d'objectes o fessin proves d'ADN amb material caducat.D'altra banda, l'advocada de l'acusació particular de diversos agents dels Mossos d'Esquadra ferits ha demanat que se'ls condemni per assassinat en grau de temptativa per les ferides dels seus clients. Pel que fa als ferits a Alcanar, l'advocada ha argumentat que no es tracta d'una temptativa sinó que hi ha "fets constatables", ja que "l'acció havia començat". "Ho tenien tot preparat" i hi va haver "execució", afirma."Cambrils no va ser una zona a l'atzar", ha dit, i ha afirmat que hi va haver "precipitació" però no "improvisació". L'advocada ha demanat que es reconegui com a víctima de terrorisme l'agent que va ser envestida per l'Audi A3 conduït pels terroristes al passeig Marítim de Cambrils i ha recordat que més enllà de ferides físiques té seqüeles psicològiques que impedeixen que pugui tornar a exercir la seva professió.L'advocat de la supervivent de la Rambla Martina Sacchi, parella d'una de les víctimes mortals, ha emfasitzat la duresa dels fets per a les víctimes i ha defensat que sense els acusats no s'hauria pogut atemptar. El lletrat ha remarcat la participació dels acusats i ha rebutjat els arguments de la defensa de Driss Oukabir sobre la seva vida dissoluta per desvincular-lo de la cèl·lula. "Això ja ho vam escoltar en el judici de l'11-M" i "no és un argument vàlid", ha dit. Sobre Saïd Ben Iazza, ha subratllat el seu "silenci còmplice".L'acusació d'Ángeles Guardia ha argumentat que els acusats són "copartícips" dels atacs i ha afirmat, en relació amb Driss Oukabir, que és "tant autor com la resta" qui afavoreix l'adquisició de l'arma amb què s'atempta que qui l'utilitza.L'acusació particular de Nuria Suara, florista de la Rambla que va presenciar l'atemptat, ha reclamat que sigui reconeguda com a víctima de terrorisme. Suara va testificar a la vista oral i va relatar les seqüeles psicològiques, que han fet que no hagi pogut tornar al lloc dels fets i hagi marxat a viure fora de Barcelona.D'altra banda, l'advocada de Guillem Rovira ha defensat que els principals acusats eren membres de la cèl·lula i pretenien "causar terror" i fer el "màxim dany possible".L'advocada de Mohamed Houli, el principal acusat al judici, ha donat positiu per covid-19 i no ha pogut assistir a la sessió d'aquest dilluns. Tanmateix, el president del tribunal, Félix Alonso Guevara, ha decidit mantenir la sessió prevista perquè és el torn dels informes finals de les acusacions particulars i populars.Guevara ha explicat que l'advocada seguirà el judici des de casa via internet, ja que es retransmet per 'streaming'. Tant l'advocada, amb qui Guevara ha parlat per telèfon com Houli, preguntat abans de començar pel president del tribunal, s'han mostrat d'acord amb fer-ho d'aquesta manera.

