Illa proposa un «pla de xoc» per al sector cultural per afrontar la crisi

Altres notícies que et poden interessar

El candidat del PSC el 14-F, Salvador Illa, s'ha compromès a tirar endavant un "pla de xoc" per al sector cultural si arriba a la presidència de la Generalitat. El pla hauri ade servir per afrontar les conseqüències de la crisi i s'articularia amb una taula de coordinació entre administració i entitats liderada pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts."El primer que hem de fer és que ningú quedi enrere", ha dit Illa en un acte amb l'actor, diector i productor Abel Folk aquest dilluns. Segons Illa, la cultura és un dels elements que han de permetre replantejar les relacions entre Catalunya i l'Estat, plantejant-la com a "antídot d'elements divisors"Les relacions entre Madrid i Barcelona, ha assegurat, perjudiquen el sector cultural i ha proposat apostar per les aliances público-privades per rellançar el sector cultural.Illa ha aprofitat l'acte per pronunciar-se sobre el pla de vacunació i ha assegurat que a partir de l'estiu s'obrirà una etapa "diferent" a Catalunya i la resta de l'Estat, donant per fet que el 70% de la poblacó estarà vacunada. Segons la seva previsió, a partir de l'estiu només caldrà que el sector cultural apliqui algunes restriccions.El candidat del PSC s'ha compromès a destinar el 2% del PIB a la cultura i l'ha definit com un "servei públic, condició de llibertat i una font constant de creixement espiritual i intel·lectual".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor