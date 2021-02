«Els presos, una altra DUI i Trapero»: àudio anàlisi de Joan Serra Carné

Altres notícies que et poden interessar

Als mítings de Junts, Turull, Rull, Forn i Sànchez han reforçat els missatges de Borràs i Puigdemont, un tàndem electoral que ja tenia fortalesa prèvia. A Esquerra, Junqueras ha agafat les regnes del relat, necessitats com estan els republicans d'aportar emotivitat a la llista d'Aragonès.Turull ha insinuat que Esquerra busca "excuses" per no reprendre el xoc amb l'Estat per la independència mentre que Junqueras ha encadenat dards cap a Junts, tot vinculant el partit de Puigdemont amb "els de sempre". Per entendre'ns, amb Convergència. Uns i altres s'hi juguen la presidència de la Generalitat.És el que han escenificat aquest dilluns els presos polítics amb un acte conjunt promogut per Òmnium. Unitat, gairebé un miratge, hores després que Jordi Cuixart insistís, subtilment, en una condició indispensable per fer viable la nova etapa del procés: l'aparició de nous lideratges. Cuixart té raó, en fan falta. Els presos acumulen un capital polític incalculable. Ara bé, també porten penjada la motxilla de la divisió. Una càrrega pesada que, tres anys després de la declaració d'independència, continua sent feixuga.És una promesa de Borràs, i Esquerra i la CUP ja han arrufat el nas. Per què? Perquè, ara mateix, no té cap concreció. Ni en forma d'estructures d'estat per fer-la viable ni amb un pla polític al darrere. És tan inconcreta que el mateix partit que proposa la DUI, Junts, fa quatre dies que ha restituït Josep Lluís Trapero com a major dels Mossos. Un Trapero que ja va deixar clar al Suprem i l'Audiència Nacional què faria arribat el cas.Prometin, tots plegats, el que puguin complir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor