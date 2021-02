Un bagenc s'enfronta a 13 anys de presó per abusar de la seva filla, menor i amb discapacitat intel·lectual

Un veí de Manresa de 53 anys s'enfrontarà a una acusació de 13 anys de presó en un judici a l'Audiència Provincial de Barcelona el proper dimecres per haver abusat sexualment de la seva filla, quan aquesta tenia entre 9 i 12 anys, i tenia reconeguda una discapacitat intel·lectual del 48%, amb retard mental lleu.Els fets van passar entre l'any 2012 i finals de 2015, quan segons la fiscalia l'acusat "valent-se de l'obediència i respecte" de la seva filla menor, tant en el menjador com en l'habitació de la nena, li va tocar en diverses ocasions els genitals "arribant-li a introduir els dits a la vagina".Així mateix, l'home va demanar a la seva filla que el masturbés i li fes fel·lacions mentre visionaven pel·lícules de contingut pornogràfic. La menor, mitjançant resolució del 23 de desembre de 2015 va ser declarada en situació de desemparament.La fiscalia acusa el pare de la menor d'un delicte continuat d'abusos sexuals sobre una menor d'edat, pel què li demana 12 anys de presó, i un delicte continuat de provocació sexual pel què demana 1 any més de presó.Fiscalia també demana que l'acusat no pugui acostar-se a la víctima a menys de 1 quilòmetre durant 10 anys després d'haver complert la condemna, temps durant el qual haurà d'estar amb llibertat vigilada. Així mateix, el fiscal demana una indemnització de 4.000 euros a la seva filla.

