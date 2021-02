Junts descarta reformar l'impost de successions en la propera legislatura

Després de dies de debat intern i públic, Junts ha explicitat aquest dilluns que no emprendrà cap reforma de l'impost de successions en la propera legislatura. Així ho ha confirmat la candidata Laura Borràs en la presentació telemàtica de les 50 principals mesures del programa electoral -el format sencer encara no s'ha publicitat- que ha fet des de la seu del partit. "Ho deixem com en aquesta legislatura", ha destacat Borràs. En els últims dies, el número tres de la llista, Joan Canadell, s'havia posicionat a favor de "suprimir" aquesta figura quan fos possible, mentre que Jordi Sànchez, secretari general de la formació, havia expressat la posició contrària en una entrevista a El Nacional Borràs, en tot cas, ha assegurat que Junts no aposta perquè Catalunya sigui la "campiona" de pagar impostos, i ha apuntat que l'impost "que s'ha de deixar de pagar" és la pertinença a Espanya. "Hem de pensar en política fiscal quan tinguem un entorn propi, no el que tenim ara", ha ressaltat l'exconsellera de Cultura, que ha admès la "diversitat" de posicions existents dins les sigles que lidera Carles Puigdemont. Al llarg dels últims dies, el PDECat -que sí que aposta per la supressió de successions- havia retret a Junts la inconcreció sobre aquesta carpeta de la política fiscal.També en clau econòmica, en el document de 50 mesures que ha presentat Borràs hi apareix el compromís d'eliminar les empreses de l'Íbex-35 de la contractació de la Generalitat. En concret, la formulació d'aquesta mesura és la següent: "Promoure la nova llei de contractació pública per disposar d'uns serveis públics més eficients i de qualitat, simplificant els processos, dotant de major autonomia al seu funcionament i eliminant la contractació amb empreses de l'Íbex-35". ERC porta la mateixa mesura dins del programa, influenciat per la polèmica amb el contracte amb Ferrovial pel rastreig de contractes de coronavirus que ha estat finalment restringit.Preguntada sobre els canvis legals que s'hauran de promoure per evitar que grans empreses espanyoles obtinguin contractes amb l'administració i sobre si la Generalitat haurà de canviar de proveïdors financers -ara els principals són La Caixa i el BBVA-, Borràs ha apuntat que hi ha empreses catalanes preparades per assumir responsabilitats. Aquestes empreses catalanes, ha dit, no han de tenir a veure amb la "fuga reial" que es va produir la tardor del 2017, just després del referèndum, quan les principals companyies del país van canviar de seu social.Pel que fa a la gestió de la pandèmia, Borràs aposta per un "Govern fort" que dugui a terme una estratègia massiva de tests, el foment de l'ús de mascaretes FFP2, assegurar la campanya logística de vacunació i fer ús de la tecnologia per "acreditar la situació individual lliure de coronavirus" per part de cada ciutadà. Una mesura que recorda el passaport d'immunitat que va proposar Oriol Mitjà.

