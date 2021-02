Els restauradors demanen obrir fins a les vuit del vespre ininterrompudament

Altres notícies que et poden interessar

El Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamat a la Generalitat i al Procicat que els permeti reobrir els seus establiments en horari ininterromput almenys fins a les vuit del vespre davant les 4 hores i mitja al dia actuals per servir esmorzars i dinars, vigents des del passat 21 de desembre.L'entitat ha fet públic aquest dilluns un nou vídeo en què denuncia entre d'altres que el sector pateix un tancament encobert i la impossibilitat d'afrontar les despeses davant la caiguda dràstica dels ingressos. El director del gremi, Roger Pallarols, ha alertat que "és impossible sobreviure treballant tan poc" i que "els números no surten.Les restriccions actuals finalitzen teòricament el diumenge que ve, 7 de febrer. Mentrestant, el Gremi mantindrà contacte amb diferents grups polítics al llarg de la campanya electoral per a les eleccions del 14 de febrer.“Com a restauradors, la pregunta és obligada: de quina manera preveuen estabilitzar el funcionament dels bars i restaurants des d’ara mateix i fins que l’extensió de la vacuna permeti relaxar les mesures. Tenim per davant mesos decisius per al sector, se’ns ha acabat l’oxigen”, conclou Pallarols.

