ERC promet una oficina específica perquè les pimes accedeixin als fons europeus

Altres notícies que et poden interessar

Enmig dels retrets creuats i dels titulars de curta caducitat, els partits intenten també llançar quines són les seves receptes per encarrilar la sortida de la crisi. ERC defensa un model de reconstrucció liderat des de la Generalitat i no des de la Moncloa que fugi del "model oligopolístic de l'Íbex 35" que, sota el seu criteri, representa el PSC amb Salvador Illa al capdavant. És per això que s'ha compromès a crear una oficina específica perquè les petites i mitjanes empreses puguin accedir als fons europeus i no només les grans corporacions.Pere Aragonès ha defensat que aquests fons han de ser la "columna vertebral" del proper Govern i, per aquest motiu, pretén nomenar un comissionat Next Generation que ocuparia l'economista i regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Puig . Segons ha explicat el vicepresident econòmic en funcions, l'objectiu de l'oficina anunciada hauria de ser que les pimes "puguin conèixer quines oportunitats tenen de contribuir en grans projectes" de recerca i industrials, així com dels àmbits de la digitalització i la transició energètica. Aragonès ha insistit que han de tenir un "paper fonamental" perquè aquests fons no caigui en les mans d'aquelles grans corporacions que "ja tenen recursos", sinó a la "majoria del teixit econòmic i productiu" de Catalunya.Per fer-ho, però, la Generalitat tindrà per davant una negociació amb el govern espanyol sobre quin marge de maniobra podrà tenir en la presa de decisions sobre el fons. "Treballarem per revertir la recentralització i per tenir totes les eines perquè ningú mani per sobre del president de la Generalitat", ha insistit Aragonès, que ha advertit que Illa "no es barallarà amb els seus" i "prioritzarà els interessos de partit". "És el pla Marshall del segle i no pot ser decidit des de la Moncloa", ha sentenciat.Puig ha defensat que és cabdal encertar la manera d'invertir aquests fons i ha assenyalat alguns sectors clau que cal reconvertir -com ara el químic, el de l'automòbil o l'agroalimentari- i d'altres que s'han de crear de nou, com el disseny del nou xip europeu i el projecte en computació i telecomunicacions quàntiques en l'àmbit de la salut. Sobre quin paper ha de jugar el turisme, un dels sectors més damnificats de la pandèmia, Puig ha defensat que en aquests moments està "a la UCI" i que caldrà esperar per valorar. En tot cas, ha apuntat a un model menys massificat i més especialitzat i de vinculació amb la cultura.Aragonès ha respost també sobre les polèmiques derivades del debat d'aquest diumenge a TVE , centrades en la política de pactes. D'entrada, ha insistit que no donarà "cap tipus de suport" al PSC , ni amb un vot a favor ni amb una abstenció. També ha assegurat que està a disposar per pactar els termes del cara a cara que aquest diumenge va proposar al candidat socialista i que aquest ha acceptat.Pel que fa a una possible entesa amb Junts, ja ha apuntat que no comparteix afirmacions que ha fet el número tres, Joan Canadell, sobre l'origen dels catalans: "No les comparteixo gens ni mica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor