Un any de presó i quatre d'inhabilitació per maltractar animals en dues explotacions de Lliçà d'Amunt

Un jutjat de Granollers ha decretat una pena de 12 mesos de presó (a la que no hauran d'ingressar si no cometen cap altre delicte en tres anys) per maltractament d'animals i una inhabilitació de 4 anys i 8 mesos per fer qualsevol tipus de comerç relacionat per al propietari i el responsable de dues explotacions sense permisos ni llicències a Lliçà d'Amunt. Segons l'escrit de Fiscalia, l'acusat ha acceptat les seves conclusions i la pena sol·licitada abans que comencés el judici.El ministeri fiscal precisa que els acusats desenvolupaven una activitat ramadera majoritàriament d'ovelles i cabres en dues explotacions sense permisos ni llicències. L’escrit de la Fiscalia assegura que, des de gener de 2015, van abandonar "de manera sistemàtica" animals morts o a punt de morir en aquesta zona i també al terme municipal de Caldes de Montbui, on acostumaven a portar els ramats a pasturar: "No els hi donaven tractament, ni menjar ni aigua", alerten, cosa provocaria "un deteriorament físic i greu patiment fins la mort, cosa que va passar en molts casos". En aquest sentit, l'informe cita les diverses troballes d'ovelles i xais morts i mal ferits des del mes de gener de l'any 2015.Fiscalia també precisa que hi ha hagut diverses inspeccions els últims anys: de l'oficina comarcal del DARP, del Departament d'Agricultura i dels Mossos d'Esquadra. En totes elles es constaten la presència d'animals morts o moribunds, mal ferits i, en una d'elles, amb contenidors "plens de cadàvers" i excrements i amb mala impermeabilització, amb el conseqüent "risc de filtració al subsòl". Afegeixen que, en alguns casos, els excrements arribaven als genolls de les ovelles.També es recull que entre un 10 i un 15% dels animals tenien coixesa "compatible amb malalties produïdes per bacteris". Al mateix temps, entre un 5 i un 10% del ramat presentaven pèrdua de llana a la zona dorsal a causa de la sarna o per una deficiència alimentària. La majoria dels animals estaven molt prims i, alguns d'ells, presentaven ferides obertes.Segons afegeix El 9 Nou , la investigació es va obrir per la denúncia i les proves de l'entitat animalista Anima Naturalis , els responsables de la qual expliquen que la sentència pot marcar un precedent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor