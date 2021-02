El test d'Àngels Chacón: «Jordi Pujol o Artur Mas? Tots dos»

Altres notícies que et poden interessar

Un cop acabada l'entrevista en profunditat a Àngels Chacón , la candidata del PDECat se sotmet al qüestionari polític i personal quefa als caps de cartell.- Sí.- Carles Puigdemont- Tots dos.- No tinc cap referent a qui em vulgui assemblar a l'Estat.- No. Tinc un Seat.- Potser amb Jéssica Albiach. I amb Dolors Sabater, que no la conec i m'agradaria fer-ho.- Gambito de Dama.- L'últim llibre que no he acabat -en tinc diversos d'oberts- és el Domini Mundial de Pedro Baños. I l'altre és un de reflexions filosòfiques de Josep Maria Esquirol.- Moltes abraçades i molts petons a molta gent que fa temps que no puc fer.- No en tinc. No m'ho he plantejat.

