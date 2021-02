​Agents de la Urbana de Vic només parlaran en castellà per protestar contra les seves condicions laborals

Vaga de català, també el 1999



Aquest sindicat recupera la forma de reclamar millores laborals. El 1999, la Guàrdia Urbana de Vic ja va iniciar una protesta per aconseguir millores laborals i que les seves condicions laborals a les de la resta de funcionaris municipals. Des d'El País ho explicaven així: " Aquest sindicat recupera la forma de reclamar millores laborals. El 1999, la Guàrdia Urbana de Vic ja va iniciar una protesta per aconseguir millores laborals i que les seves condicions laborals a les de la resta de funcionaris municipals. Des d'El País ho explicaven així: " La Guardia Urbana de Vic hace 'huelga de catalán' para obtener mejoras laborales ".

Alguns agents de la Guàrdia Urbana només parlaran i escriuran en castellà en senyal de protesta per les condicions laborals. Tal com anuncia la secció sindical SPL-CME, sindicat majoritari al cos policial, s'ha iniciat aquesta manifestació perquè no s'arriba a un acord en la gestió de la valoració de llocs de treball, una eina que permet establir les funcions, horaris i retribucions. En declaracions a, els portaveus Oscar Borrallo i Jordi Sufuentes, expliquen que la iniciativa ha estat validada per "la meitat de la plantilla" i es farà arribar a les altres seccions sindicals perquè se sumin a la protesta.El desacord entre sindicat i Ajuntament rau en el fet que a l'hora d'establir els llocs de treball, els treballadors han vist vulnerats els seus drets. Els agents volien una única fitxa general, perquè "tothom fa de tot", des de prevenció, trànsit, policia assistencial, etc. Només demanaven que es regulés la figura de proximitat, és a dir, aquells agents desplegats per la ciutat que "fan una tasca més de prevenció". En l'última negociació, però, se'ls va proposar com un lloc de treball més (dos en total). Els agents es queixen perquè s'utilitza "aquesta proposta per penalitzar l'absentisme de tot el col·lectiu i els drets adquirits". Per exemple, "penalitzen la quarta visita mèdica en tres mesos amb 25 euros", exemplifiquen.Finalment, també anuncien que faran més protestes i reivindicacions "per la manca d'empatia de l'Ajuntament", en relació a les tasques que fan els treballadors i fins que es compleixin els acords pactats. Hi havia litigis paralitzats a l'espera d'un acord laboral i que ara es tornaran a activar.El sindicat explica que fa deu anys es va començar a fixar la RLLT, però que es va deixar a un calaix. No va ser fins a l'entrada del nou govern encapçalat per Anna Erra, el 2015, que es va recuperar la idea de desenvolupar aquesta eina. Però fins a finals del 2019 no es va posar fil a l'agulla. Durant el 2020 es va treballar per la regulació de llocs de treballs i aquest 2021 s'ha fet la proposta, que de moment no té acord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor