Barcelona prohibeix al vehicle privat creuar la ciutat pels laterals de la Gran Via i la Diagonal

L'Ajuntament de Barcelona prohibirà circular vehicles privats pels laterals de l'avinguda Diagonal i la Gran Via per evitar que es facin desplaçaments de punta a punta de la ciutat. Amb aquest objectiu s'instal·larà nova senyalització a partir del 8 de febrer que obligarà els conductors a desviar-se per diversos carrers perpendiculars al llarg de les dues grans avingudes.Així ho han anunciat aquest dilluns la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, en roda de premsa. L'única excepció serà per als taxis i les bicicletes, que sí que podran circular de manera ininterrompuda al llarg de les dues artèries. Els carrils bici que fins ara estan a les voreres es traslladaran a les calçades laterals dels dos carrers. La nova senyalització tampoc afectarà els busos que fan algun tram dels seus recorreguts pels laterals.El canvi en la circulació per Gran Via i Diagonal també comportarà la prohibició de circular a més de 30 km/h pels laterals de les dues artèries. "Volem garantir la seguretat de ciclistes i vianants i avançar cap a una ciutat sostenible", ha defensat Sanz.Els carrils bici també seran espai de circulació per a vehicles de mobilitat personal, com per exemple els patinets elèctrics, segons permet la nova normativa de la Direcció General de Trànsit.El nou pla de circulació s'executarà en dues fases. La primera començarà el 8 de febrer amb la senyalització. La segona fase consistirà en el trasllat del carril bici a la calçada. Està previst que comenci a l'estiu i acabi la tardor d'enguany. En total, el pressupost del projecte és de 750.000 euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor