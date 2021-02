Les embarassades amb Covid-19 poden passar els anticossos als seus fills

Altres notícies que et poden interessar

Els fills de les dones que durant l'embaràs hagin passat la Covid-19 podrien néixer amb anticossos de la malaltia segons un nou estudi publicat a la revista mèdica JAMA Paediatrics. La transmissió es produeix a través de la placenta, que passa els anticossos al fetus, segons han conclòs els investigadors de Filadèlfia, que són els que han dut a terme.L'estudi es va realitzar amb un total de 1.471 dones entre el 9 d'abril i el 8 d'agost del 2020. i que havien donat positiu per Covid-19. Es van fer servir mostres de sang de les mares, del cordó umbilical, del cordó umbilical adherit i de la placenta, just després del part. La sang del cordó umbilical és un reflex exacte de la sang de l'infant just després d'haver nascut.Un cop analitzades les mostres, en 83 casos es va trobar anticossos en la sang del cordó umbilical de 72 (87%) dels seus nadons i 11 infants nascuts de mares positives de Covid que no tenien anticossos van donar negatiu al virus. "En aquest estudi, els anticossos materns contra la SARS-Cov-2 es van transmetre a través de la placenta després d'una infecció asimptomàtica i simptomàtica durant l'embaràs", expliquen els investigadors al text.A més, també es va detectar que el nadó hereta més anticossos si la mare té una gran quantitat d'anticossos, mentre que una mare amb una petita quantitat de cèl·lules immunitàries en transmetia menys al seu fill.

