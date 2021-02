La CUP adverteix Junts que per activar la DUI s'ha de poder «sostenir» en el temps

Altres notícies que et poden interessar

La cap de llista de la CUP-Guanyem, Dolors Sabater, s'ha posicionat respecte a la proposta que va llançar Junts dissabte assegurant que aixecaria la DUI en cas que l'independentisme superi el 50% dels vots el 14-F. "La DUI ja es va fer el 27-O i no es va poder sostenir", ha recordat Sabater, tot i remarcar que seria "fantàstic" ser més del 50%. "Cal preguntar-se com ho sostindrem, què hi haurà d'un dia per l'altre respecte el que hi ha hagut fins ara", ha apuntat en una roda de premsa amb l'Agència EFE, i ha recordat que aquesta legislatura malgrat tenir més de la meitat del Parlament a favor de la independència no s'ha avançat. "Ens presentem per tenir molta força i condicionar el cicle que tenim davant, però volem tenir preparades les coses perquè el país pugui autodeterminar-se i sostenir el resultat", ha dit Sabater, que ha demanat no "deslligar" el compromís nacional amb l'enfortiment dels serveis públics i el control sobre els sectors estratègics.Sabater ha dit que la formació "pot garantir la investidura" d'un president independentista, però dependrà de quins siguin els objectius. "No apuntalarem un Govern per fer el mateix que s'ha fet aquests tres anys", ha deixat clar la candidata a la presidència. En aquests tres anys, ha dit, el moviment independentista ha vist com des de la Generalitat no ha volgut "sostenir el conflicte" al nivell de l'1-O i el 3-O. "En aquests mesos hi ha hagut l'extrema repressió de l'Estat i l'afebliment de la resistència del Govern", ha dit, i ha remarcat que si es torna a plantejar un govern de Junts i ERC "per fer el mateix, segur que no" hi donaran suport. Per això la CUP vol ser forta al Parlament per poder condicionar i empènyer Junts i ERC per fer les coses diferents.En aquest sentit, ha dit que la formació "no entrarà al Govern per seguir gestionant autonomisme" i sense unes polítiques que reverteixin de la situació actual del país. "Volem entrar per revertir el cicle que hem tingut fins ara i som l'única força que ho pot fer", ha deixat clar Sabater. La candidata ha dit que sí la CUP té força per condicionar el Govern, Junts i ERC estaran disposades a "fer el possible" perquè les polítiques necessàries es puguin dur a terme. "La clau perquè puguem donar suport al Govern la tindran també Junts i ERC acceptant polítiques que són consensos clars al país", ha reblat Sabater. Així, ha dit que sí Junts i ERC estan disposats, per exemple, a retirar les acusacions contra independentistes, a crear una banca pública, o promoure la renda bàsica universal, es podrà "parlar" sobre el paper de la CUP al Govern.Pel que fa a l'opció d'un govern amb ERC i comuns, Sabater ha dit que dependrà del que estiguin disposats a fer aquests dos partits, respecte a "l'esmena sistema autonomista i a l'esmena a les polítiques neoliberals". La cap de llista de la CUP ha admès que tots tres partits poden tenir "coincidències programàtiques" però a la pràctica es veuen les diferències, i ha recordat que ERC promou el Barcelona World i els comuns rebutgen l'amnistia per als independentistes represaliats. Sabater ha dit que si es planteja un escenari en què s'avanci cap al dret d'autodeterminació i amb una economia de transició i per a tothom, les assemblees de la CUP i Guanyem ho debatran i es podrà tenir en compte.Els anticapitalistes proposen fer un nou referèndum com a màxim el 2025. Dolors Sabater ha dit que no es pot "enganyar" la ciutadania ni "confiar en solucions màgiques. "Ni la màgia d'aixecar la DUI sense dir com ni posar-ho tot en una taula de diàleg que no ha existit", ha dit, i ha remarcat que l'objectiu és que el referèndum ha de poder ser vinculant. "Tant de bo pugui ser pactat, però si no el farem d'una altra manera", ha dit, i ha fet una crida a revitalitzar l'independentisme. La proposta de la CUP és fer un referèndum vinculant, que ha d'implicar recuperar el protagonisme el carrer, una estratègia compartida, un enfortiment del reconeixement internacional i avançar en les estructures públiques per reforçar a sobirania. "Com a tard, aquest nou referèndum s'ha de fer el 2025", ha dit.Sabater ha descartat donar suport a Salvador Illa. "No volem que el nou cicle caigui en mans del 155", ha dit, i ha recordat que el PSOE a la Moncloa no ha derogat la llei mordassa, ha rebaixat les pensions, no ha derogat la reforma laboral ni permet fiscalitzar la Corona. Sabater ha estat molt crítica amb Illa i ha recordat que la pandèmia a l'Estat ha estat "la més mal gestionada" de tot Europa. "Illa va fer una reforma que perjudica a les dones perquè en limita el dret a l'avortament. Està deixant moltes dones sense tenir dret a l'avortament", ha denunciat Sabater.La candidata de la CUP ha remarcat que Illa "encarna el 155" i "no té vergonya de manifestar-se amb Vox". Sabater ha lamentat que els comuns, que reclamen un govern d'esquerres, s'hagin abstingut en la proposta d'amnistia, i ha fet una crida a la participació per deixar clar que Catalunya "no vol 155" i vol continuar avançant cap a la República.

