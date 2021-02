El PNB avala la via del PDECat i marca distàncies amb la DUI de Puigdemont

🎥 @angelschacon: "el @eajpnv és l'exemple de bon govern que nosaltres volem recuperar per Catalunya. Entre el PNV i el PDeCAT hi ha una unió i és aquesta defensa de la sobirania dels nostres pobles però també del bon govern, des de la centralitat política"#SiThoPensesPDeCAT pic.twitter.com/dQhoZzUXKr — PDeCAT - Partit Demòcrata 🎗 (@Pdemocratacat) February 1, 2021

El PNB considera "realista" la via que planteja el PDECat per culminar el procés, que es basa en quatre eixos: amnistia per als presos polítics, posar les bases d'una nova estratègia unitària, negociar un referèndum acordat i aconseguir el reconeixement internacional. Els nacionalistes bascos han avalat el full de ruta d'Àngels Chacón en un acte telemàtic a cavall de Barcelona i Bilbao celebrat aquest dilluns amb la presència d'Andoni Ortuzar, màxim dirigent del PNB. Ortuzar, a banda de fer costat a la candidata del PDECat, ha marcat distàncies amb la proposta de declarar la independència si les forces partidàries de la plena sobirania superen el 50% dels vots que va fer dissabte Junts, la formació que lideren Carles Puigdemont i Laura Borràs el 14-F."Hem de mirar a Espanya i a Brussel·les. En el marc europeu, el moviment polític decisiu ha de ser acollit o entès, crec que aquesta és una de les claus. Cal fer una feina molt intensa a Europa, perquè la solució política pot necessitar una solució europea. Soc partidari de fer aquesta tasca pedagògica i buscar la manera que Europa ho entengui", ha ressaltat Ortuzar, que també ha plantejat dubtes sobre l'anunci que va fer Junts des de l'Arc de Triomf. "Veig la proposta amb absolut respecte, perquè és el posicionament d'una campanya, i és legítim. Però hauríem de saber quins són els passos, com s'hi arriba, com es gestionarà abans i després de fer-la, i també com es gestionarà institucionalment", ha ressaltat el màxim dirigent del PNB.Els nacionalistes bascos, amb el lehendakari Íñigo Urkullu al capdavant , van exercir de mediadors la tardor del 2017 per evitar tant la declaració d'independència com l'aplicació de l'article 155, però no se'n van sortir. Puigdemont i Urkullu es van reunir l'estiu previ al referèndum per abordar la situació i obrir un canal de diàleg amb Madrid a través del lehendakari, malgrat que els intents de diàleg van fracassar. De d'aquell moment, els camins del PNB i de l'expresident es van anar separant. Fins al punt que Junts per Catalunya i els nacionalistes bascos van concórrer per separat a les eleccions europees del 2019, tot i que tradicionalment l'espai convergent -el PDECat era present en la candidatura de Puigdemont- i el PNB havien anat plegats.Chacón ha aprofitat l'acte amb Ortuzar per criticar Borràs, de qui ha lamentat que tingui una visió "excloent" de l'independentisme. Per què? Per la seva voluntat de trucar només ERC i la CUP per formar Govern. En aquest sentit, la candidata del PDECat s'ha preguntat si la cap de files de Junts prefereix tenir un partit "antisistema" dins l'executiu i no una formació "central" com la que, segons ella, representa. "Aquí independentistes ho som tots, però cadascú té un model de país. La suma l'entenem en el sentit que ens trobem tots i definim un full de ruta unitari. Anirem veient propostes, si no no avançarem de manera ferma", ha remarcat la candidata postconvergent."No pactarem amb la CUP ni amb els del 155. No estarem ni en un Govern del 155 ni amb la CUP. Som tots independentistes, però tenim models diferents. El problema que tenim ara és que Junts no sabem què és. Ni confrontació permanent, ni abstracció. No sabem què aniran votant. Per una cadira no renunciarem als nostres ideals, ja ho hem demostrat", ha remarcat Chacón. David Bonvehí, president del PDECat, ha moderat el debat i ha considerat que el PNB és un partit "germà" de la formació postconvergent. En plena pandèmia, de fet, van estrènyer llaços i compartir model de gestió. Els nacionalistes bascos, segons Chacón, són un "exemple" de bon govern que el PDECat vol "recuperar" per Catalunya i també per les seves institucions.Aquestes institucions, ha apuntat Ortuzar, són peça clau en el camí de la sobirania. "La força més gran que tenim són les nostres institucions, l'autogovern, la capacitat de créixer dia a dia. La independència és una meta, nosaltres també la tenim fixada als estatuts. La millor manera per arribar a la independència és ser cada dia menys dependents. I això exigeix que cada dia tinguem més capacitat d'autogovern, i que l'executem millor. És una de les fonts de legitimació. Els catalans us sabeu autogovernar i calen unes institucions fortes, prestigiades, que agafin el toro per les banyes. Que donin resposta als problemes actuals", ha reflexionat el líder del PNB.Chacón i Ortuzar també han coincidit a l'hora de defensar la participació en la governabilitat de l'Estat. "S'hi ha de ser apurant totes les opcions", ha apuntat el cap de files dels nacionalistes bascos, en referència al Congrés dels Diputats. Totes dues formacions van aprovar els pressupostos de Pedro Sánchez, però van divergir a l'hora de fer costat al repartiment dels fons europeus. En tot cas, la unitat de les dues formacions a Madrid tindrà llarg recorregut al Congrés.

