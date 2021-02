Illa aposta per un pacte de Govern amb «suficient força» amb els comuns

Altres notícies que et poden interessar

El candidat del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha abordat aquest dilluns l'escenari de pactes postelectorals en una roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies. Com ja va fer ahir al debat de TVE, Illa ha assegurat que parlaré amb tothom excepte amb aquelles que volen "posar-lo a la presó", en referència a Vox. L'aposta del candidat socialista és un pacte "amb suficient força amb els comuns".Les enquestes pronostiquen uns resultats el 14-F en què la suma d'En Comú Podem i PSC queda lluny de sumar majoria. Segons Illa, però, això no és necessari. "És una forma de govern que ja funciona a Espanya i a Barcelona. No hi ha majoria absoluta però sí suficient força" ha defensat.El candidat del PSC ha reivindicat l'aprovació dels pressupostos estatals "més socials de la democràcia" i l'aprovació de la declaració de l'estat d'alarma al Congrés. Illa també ha defensat que el pacte a la Moncloa ha permès gestionar la pandèmia de manera "similar" als països de l'entorn.[noticiadiari]2/214840[7noticiadiari]En canvi, Illa ha assegurat que descarta arribar a acords amb forces independentistes. "Jo em dirigeixo a una majoria molt àmplia que vol passar pàgina", ha assegurat. Illa ha insistit en el missatge de "retrobament" i ha tornat a traçar paral·lelismes entre Catalunya i els EUA. "Hem vist la conseqüència de generar falsedats i de no respectar el marc de l'estat de dret", ha dit.Illa ha assegurat que ha acceptat el cara a cara plantejat ahir pel candidat d'ERC, Pere Aragonès. "El que vull és debatre perquè estic segur que si contrastem la meva proposta és guanyadora", ha dit.En la roda de premsa, Illa també s'ha referit a la suspensió per part del Tribunal Constitucional del decret antidesnonaments 17/2019 de la Generalitat i ha justificat que el govern espanyol no firmés cap acord bilateral amb l'executiu català per intentar blindar la mesura davant del recurs d'anticonstitucionalitat del PP, que l'alt tribunal ha acabat acceptant."El meu Govern garantirà l'accés a l'habitatge però ho farà dins la legalitat i la llei", ha assegurat el candidat del PSC. La suspensió del decret per part del TC amenaça de desnonament més de 3.000 famílies que tindrien dret a un lloguer social si la normativa continués en vigor.

