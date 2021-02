Campins aposta pel confinament domiciliari si la variant britànica dispara els contagis

Altres notícies que et poden interessar

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, ha apostat pel confinament domiciliari si la variant britànica provoca un repunt de contagis. "Si veiem que empitjora, ho farà de forma molt ràpida", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio.Campins ha rebutjat relaxar mesures a partir del 7 de febrer, tot i el descens de les xifres de la covid, per l'"amenaça" de la variant britànica. Ha augurat que si aquesta continua augmentant la seva presència es pot arribar a un "col·lapse important" del sistema sanitari i ha posat com a exemple el Regne Unit o Portugal. D'altra banda, ha demanat "molt vot per correu" i un compliment "estricte" de les mesures el 14-F.La doctora ha demanat fer una "monitorització molt estricta" per poder fer un seguiment de la presència de la variant britànica, especialment en casos de reinfecció, d'infecció en persones vacunades que es contagien o en grans brots.

