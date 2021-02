Detinguts dos homes de Xàtiva per estafar un familiar que estava ingressat per Covid

Altres notícies que et poden interessar

Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut a Xàtiva, a la comarca de la Costera (País Valencià), dos homes de 35 i 43 anys com a presumptes autors de furt i estafa després de robar un familiar que estava ingressat a l'hospital per Covid-19. Els dos acusats van prendre-li quatre llibretes bancàries i van realitzar transferències i reintegres per un valor de 27.300 euros.Els detinguts, a més, van demanar un préstec per valor de 21.000 euros, que va anular l'entitat bancària. Un d'ells també es va apropiar d'un vehicle de la víctima que l'utilitzava com si fos seu, segons ha informat la policia en un comunicat.La investigació es va iniciar a mitjans de desembre. Els agents van descobrir que, segons semblava, un familiar de la víctima havia accedit al seu domicili, ja que la seva germana tenia les claus de l'habitatge, per fer-se càrrec de la mare, i havia aprofitat per robar-li quatre llibretes bancàries de dues entitats diferents, amb les que hauria efectuat 10 reintegres de diner en caixers durant el mes de novembre per un valor total de 5.500 euros.Els investigadors també van descobrir que s'havien realitzat dues transferències bancàries, una de 6.000 euros i un altra de 9.800 euros, que el titular no va fer, i s'havia sol·licitat un préstec de 21.000 euros que l'entitat va cancel·lar.Segons la Policia Nacional, les transaccions les haurien realitzat dos familiars de la víctima, un dels quals hauria utilitzat un vehicle de la seva propietat amb el que hauria circulat. De fet, el propietari se'n va assabentar en rebre una denúncia per estacionar fora d'horari permès el 30 de novembre, data en la que es trobava a l’UCI.Finalment, els dos homes van ser detinguts per un delicte d'estafa i un d'ells per un delicte de furt. Els detinguts, amb antecedents penals, han passat a disposició judicial.

