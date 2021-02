Els tests anals de coronavirus arriben a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

La setmana passada es va conèixer la notícia que la Xina començava a fer tests anals per a detectar el coronavirus, ja que segons experts locals, es tracta de proves més precises que les PCR o test d'antígens habituals. Ara, Espanya també ha incorporat aquests tests en la lluita contra la pandèmia.La comunitat on ja s'estan aplicant és Galícia, segons ha informat la CRTVG, tot i que de moment només s'utilitzen en pacients més greus. En paral·lel, a la Xina ja hi ha dues ciutats que estan obligant a fer aquestes proves a les persones que arribin de l'estranger: Pequín i Qingdao.Al país asiàtic, on la pandèmia està molt controlada, la prova es va començar a fer servir en una escola on un alumne de 9 anys es va contagiar, segons informa el diari xinès Global Times. Li Tongzeng, subdirector encarregat de les malalties infeccioses de l'hospital You'an de Pequín, afirma que els estudis han demostrat que el coronavirus sobreviu més a l'anus o als excrements que els extrets de les vies respiratòries.

