El català sacseja el debat de TVE

L'ús del català ha centrat bona part de l'interès en el debat de candidats a les eleccions del 14-F retransmès aquest diumenge al vespre per TVE. Davant la decisió de Laura Borràs (Junts), Pere Aragonès (ERC), Àngels Chacón (PDECat) i Carles Riera (CUP) de fer servir exclusivament el català, la televisió estatal ha optat per la traducció simultània en lloc dels subtítols. Jéssica Albiach, d'En Comú Podem, ha combinat els dos idiomes, mentre que Salvador Illa (PSC), Alejandro Fernández (PP), Carlos Carrizosa (Ciutadans) i Ignacio Garriga (Vox) han optat pel castellà. Illa només ha fet servir el català uns segons, en una rèplica breu a Borràs a tomb de l'aritmètica al Congrés dels Diputats.La candidata de Junts, a banda de justificar l'ús del català, també ha defensat els treballadors de TVE a Catalunya, que van emetre un comunicat crític amb el format del debat i també amb el fet que vingués un presentador des de Madrid per presentar-lo. L'encarregat de fer-ho ha estat Xabier Fortes, que no s'ha mostrat gaire satisfet per l'ús del català de quatre candidats. De fet, ha demanat que parlessin en castellà per tal que se'ls "entengués" arreu de l'Estat. També ha apuntat que la traducció simultània podria arribar a entorpir l'intercanvi àgil entre els candidats.

