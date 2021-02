Borràs i Aragonès eviten el cos a cos a TVE

Altres notícies que et poden interessar

El debat a nou d'aquest diumenge a la nit a TVE no ha tingut grans moments estel·lars però ha anat de menys a més. S'ha fet evident, això sí, que Laura Borràs i Pere Aragonès es miren de reüll i eviten el xoc directe. Només el candidat d'ERC ha fet una lleu referència quan, interpel·lat per Jéssica Albiach, ha dit que al seu govern no hi haurà "cap membre que sigui xenòfob" en relació amb les actituds d'alguns dirigents de Junts. Àngels Chacón, del PDECat, sí que s'ha mostrat dura amb els seus antics companys de Govern. La baralla s'ha fet més evident al bloc constitucionalista. El començament ha estat una mica atropellat pel conflicte lingüístic . L'espai s'emetia a TVE1 en desconnexió per Catalunya i per tot l'estat al canal 24 Horas. Xabier Fortes, una de les estrelles d'informatius de la cadena estatal, el moderava i es pretenia que es fes íntegrament en castellà perquè "l'entengués tothom"."Hi ha hagut corrupció a Catalunya en temps de pandèmia. A vostè, senyora Borràs, l'han enganxat fragmentant contractes i donant instruccions per fer-ho""Votin-nos per obligar al senyor Illa a pactar nosaltres i evitar que se'n surtin els independentistes que no en volen saber res d'Espanya""Els senyors del PSC dialogaran amb qui vol recuperar la declaració d'independència o tornar a fer un referèndum?""Jo vull defensar el president Torra, que es va anticipar, que va gestionar bé i que va escoltar els experts. Per això també reivindico els nostres no a investir Sánchez, a l'estat d'alarma i als pressupostos""L'1-O és el camí, és el mètode. Si superem el 50% trucaré a Pere Aragonès i Dolors Sabater, que avui no és aquí, per aprovar una resolució al Parlament""Som la garantia que no hi hagi cap tripartit, perquè les aliances del PSC muten i si convé acceptaran vots independentistes o de Vox. Som la garantia que Catalunya no es governarà com Barcelona""No han escoltat els professionals ni han atès els territoris. La gestió del govern de Junts i ERC no ha estat a l'alçada. El fracàs d'Illa és rotund i el Govern ha estat desbordat i dividit""La CUP i ERC volen escanyar les classes mitjanes. Nosaltres volem acabar amb l'impost de successions. El dubte és on està Junts en aquest tema perquè diuen coses diferents i, de fet, no tenen ni tan sols programa electoral""Senyora Borràs, gràcies per excloure'ns dels partits independentistes. Prou ja d'enganyar a la gent, no ens mereixem això. O fem un referèndum vinculant i amb reconeixement o no ens en sortirem. I ho dic amb dolor. La independència no pot ser un reclam electoral""Hem vist com han desviat vacunes a l'estat major de la Defensa. Quants poders de l'estat més s'han vacunat de forma irregular? A Catalunya hem incorporat al sistema sanitari 12.500 treballadors encara que alguns ara sembla que passessin per allà [en referència a Chacón] i no fossin al Govern""Els fons europeus són la gran prioritat i el millor que ens pot passar és gestionar-los des de Catalunya. De la situació no en sortirem amb retallades, sinó amb més despesa pública, amb polítiques progressistes""Hi ha dues alternatives: la que pot encapçalar Illa i la que podem encapçalar nosaltres, que és la de la majoria republicana. Hem de tornar a guanyar i resoldre el conflicte votant, tenint un debat sobre la independència de Catalunya. Li demano que fem un cara a cara, senyor Illa, i ho confrontem""Defensem el retrobament amb diàleg dins de la llei. Aquesta és la nostra recepta i la de les democràcies consolidades. Diguin si estan o no d'acord amb dialogar dins de la llei. Cal passar pàgina i retrobar-nos""Compte amb engrandir algunes falsedats que porten a la divisió. Jo vull fer un govern d'unitat i retrobament, progressista. Si guanyo em presentaré a la investidura i no marxaré, perquè he tornat""Què passa amb els que no som independentistes? Ens faran fora? No volen més de la meitat del país? Ara resulta que santa Teresa de Jesús o Colom eren catalans i nosaltres no?""Quin és el model? Cal parlar de vacunes. Hi ha països on no arriben, on estan segrestades i polítics del PSOE i de Junts s'ho han saltat o no les podem fer. És perquè no hem apostat per la ciència i la indústria""El republicanisme no pot passar per pensar que sobra mig país. Per això jo no estaré a un Govern amb la senyora Borràs. Quan diu senyor Aragonès que no hi haurà cap xenòfob al seu Govern vol dir que vetarà consellers de Junts?""Per finançar les nostres propostes ens cal una banca pública i una reforma fiscal per a que pagui el capital i evitar que els fons europeus vagin a parar a l'Íbex-35""El que hem de superar és el règim del 78, el règim monàrquic. Cap televisió pública hauria d'acceptar un discurs racista i d'odi com el que està fent aquí Vox. Tenim una memòria tràgica a Europa de deixar-los espai""El senyor Illa hauria de tenir la humilitat d'acceptar les crítiques i no victimitzar-se. Aquí no s'ha atès a l'equilibri entre salut i economia com s'ha fet a Madrid""Vostè, senyor Illa, s'ha empassat molts gripaus per la distensió? Però quina distensió? Què no veu tot el que diuen? El PSC intenta colar un projecte polític que res té a veure amb la Constitució""La Generalitat destina més de 250 milions a un aparell de propaganda i manipulació com és TV3. Inverteixin això en l'hostaleria i els barris humils en lloc d'importar immigració il·legal""Han convertit el Parlament en un fangar i no han parlat dels problemes reals com ara la creixent islamització"

