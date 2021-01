Junqueras tanca la porta al PSC: «Pactaran amb qui sigui abans que amb nosaltres, afortunadament»

Altres notícies que et poden interessar

"Pactaran amb qui sigui abans que amb nosaltres, afortunadament". En aquests termes s'ha referit Oriol Junqueras, president d'ERC, a la possibilitat d'un acord entre els republicans i el PSC després de les eleccions del 14-F. En conversa amb Marta Rovira, secretària general de la formació, a través d'Instagram Live, Junqueras ha remarcat que el PSC "no estima" ERC perquè els republicans aspiren a substituir-los a l'àrea metropolitana, i ha lamentat que hagin "celebrat" l'entrada a presó dels dirigents independentistes. "Nosaltres el que volem és guanyar al PSC", ha apuntat Rovira des de Suïssa. Es tracta de la primera conversa de campanya que han tingut tots dos.La secretària general i el president d'ERC han fet aquestes consideracions només unes hores després que en bona part dels actes matinals de la resta de partit hi hagi hagut referències a la possibilitat d'un tripartit format pel PSC, els comuns i els republicans . Els socialistes asseguren que la prioritat és només pactar amb En Comú Podem, sense ERC, mentre que els comuns són els únics que es veuen capaços de "diluir" les divergències entre els dos possibles socis. La qüestió ha tensionat la relació entre els dos partits que governen a Madrid, perquè Eva Granados, portaveu del PSC, ha acusat la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, de ser com una "agent comercial" d'ERC Junqueras, davant d'aquest escenari, ha remarcat que allà on han pogut els socialistes han pactat amb altres socis -els comuns a Barcelona, Junts per Catalunya a la Diputació barcelonina- en lloc d'acostar-se als republicans. El cas de la Diputació és un dels arguments que fa servir en campanya, perquè el cas del Consell Esportiu - destapat per NacióDigital i que ja ha comportat la imputació de Nuria Marín, presidenta de l'ens i alcaldessa de L'Hospitalet - ha servit al líder d'ERC per acusar el PSC i la formació que lidera Puigdemont de "tapar-se les vergonyes" de la "corrupció". "En 90 anys nosaltres no hem tingut cap cas de males pràctiques", ha tret pit Junqueras, com ja va fer ahir."Els socialistes, després de governar durant més de quaranta anys, han acabat creient que els ajuntaments són seus. Cal aire fresc i obrir finestres. El PSC sap que qui està em millor disposició de guanyar-lo som nosaltres, per això som el seu rival. El PSC no vol pactar res de res", ha remarcat el president dels republicans, pendent de si la Fiscalia recorre el tercer grau que li està permetent fer campanya. Si no torna a ingressar a la presó, tornarà a fer una conversa d'aquest tipus amb Rovira, amb qui no es veu presencialment des del 21 de març del 2018, dia en què va recomanar-li -així ho ha recordat ella mateixa- a través de gestos que marxés a l'exili.Els dos dirigents han compartit experiències dels últims anys relacionades amb la repressió, com ara la dificultat que les cartes que Rovira enviava a Junqueras arribessin a Estremera. El president d'ERC també ha rememorat que a la mateixa presó existia la possibilitat que gravessin les comunicacions que tenien als locutoris. En clau nacional, tots dos han apostat per la "unitat", tot i que Rovira ha insistit en la necessitat de reconstruir "confiances". El referèndum de l'1-O, ha dit, va ser un "aprenentatge". Carles Puigdemont, cap de llista simbòlic de Junts, ha insistit aquests dies que cal "malfiar-se" d'aquells que veuen en la votació un fet que "ja no compta".

