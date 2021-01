Emoció doble de Romeva a Sant Cugat: jugar a casa i «símbol» de canvi

Raül Romeva i Mireia Ingla durant l'acte de campanya d'ERC pel 14-F. Foto: Anna Mira

Sense càntics ni crits però molts aplaudiments han ressonat aquest diumenge 31 de gener a la tarda al Celler Cooperatiu de Sant Cugat. Una ciutadania, que amb colzes i punys, ha donat la benvinguda al seu veí més enyorat, Raül Romeva, qui, emocionat, ha assegurat que "no podem permetre que el feixisme -ideològic o institucional- s'imposi". Romeva ha reconegut que "avui és un dia especialment emotiu perquè a Sant Cugat la gent d'ERC no és només un projecte polític, sinó primer de tot, d'un projecte social i motor d'una vila que dóna resposta per la via institucional i social a les necessitats. "​Sant Cugat és el símbol, senyal i evidència que aquest procés és imparable".Amb un to contundent, Romeva ha recordat que "no sabem quant de temps tindrem per compartir aquests micròfons, però sé que en l'esperit sempre hi haurà la voluntat de treballar junts". "Demà tornaré a dormir a Lledoners", ha dit, "fins que algú obri els ulls i el cor i entengui que així no es resolen les diferències", recordant que hi ha més de 3.000 persones represaliades com Pablo Hasél. "Els jutges han confós la justícia amb l'ajusticiament i la venjança".Segons Romeva, aquesta "és la campanya més transversal i global que hem fet mai per les circumstàncies però també per necessitats". "El que passi aquí determinarà moltes coses a l’estat espanyol com a Europa", ha recordat el santcugatenc. Però "volem construir un projecte fins i tot amb aquells que ens volen a la presó, ens hi enfrontarem en llibertat", ha asseverat.A la ciutat del candidat de Vox, Ignacio Garriga, Romeva ha expressat que "el feixisme també se'l combat des del dia a dia i fent bona política, inclusiva, transparent, per a tothom. No hi ha pitjor risc ni amenaça que l'antipolítica" I ha afegit que aquest 14-F, "també ens estem jugant com podem aturar el feixisme amb totes les seves derivades".Emocionada, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, ha fet arribar un ram de flors Raül Romeva, "No te’n vagis que et necessitem al nostre costat". "Som el partit de Romeva". Amb un missatge contundent, Ingla ha assegurat que amb una alcaldia republicana després de més de trenta anys de governs convergents "volem deixar de ser el Sant Cugat del 3% i elitista per ser el Sant Cugat de tothom"."Sant Cugat és la capital metropolitana de l’independentisme", ha insistit l'alcaldessa. "No hem vingut per fer curses independentistes, sinó per construir una república que treballi al costat de la gent", ha sentenciat. "Som la candidatura més municipalista de totes i a partir del 14 de febrer, estic convençuda que ERC tindrà la presidència de la Generalitat de Catalunya", ha assegurat Ingla.En el mateix sentit s'ha expressat Juli Fernández. “Moltes gràcies Sant Cugat per haver fet possible un govern independentista d’esquerres i honest”. “Això que s’ha fet possible a Sant Cugat és el que volem fer possible al país, és molt diferent liderar un govern que formar-ne part”. L’exalcalde de Sabadell i ara candidat republicà del Vallès Occidental, ha assegurat que l'única manera de fer-ho és “que ERC sigui la força més votada, cal ser primers”.Per la seva banda, L'eurodiputada i dona de Romeva, Diana Riba, s'ha mostrat "extremadament feliç per tornar a fer un altre acte a casa, amb aquest gran home que trobem tant a faltar", mirant a Romeva amb un somriure d'orella a orella. "La lluita pels drets i les llibertats no són fàcils", ha recordat Riba. "No podem donar cap dret per garantit".Per l'eurodiputada ha traslladat que "a Europa volen saber si l'independentisme seguirà sent la força guanyadora, i aquest 14-F hem de demostrar a tot al món que ni la presó ni la violència de l'estat ens aturaran; la via és l'amnistia". Així, Riba ha insistit en la idea que "ERC ha de tornar a presidir la Generalitat amb un govern fort després de tants anys d'incertesa".La número dos d'ERC, Laura Vilagrà, ha posat en valor el lideratge de les dones del partit que ha descrit com a "municipalista", el que treballa per la gent. "Som un equip cohesionat i volem fer governs col·laboratius com el que fem en l'àmbit municipal". La número dos ha recordat que caldrà fer una reconstrucció en els àmbits socials i econòmics però també "ens cal afrontar el repte de la mobilitat sostenible i el canvi de model energètic". Vilagrà ha finalitzat el discurs dient que cal "acabar amb 40 anys de polítiques sociovergents". L'exalcaldessa de Santpedor ha expressat també que el seu municipi és "el Sant Cugat el Bages", fent al·lusió al bon fer de la ciutat vallesana.El fins ara president del Parlament, Roger Torrent, ha expressat que "ens hi juguem el futur de les pròximes generacions, els hem de deixar un país post-padèmia molt millor del que ens hem trobat". "Estem aquí per guanyar un país perquè ara és més necessari que mai, no volem que guanyin els mateixos de sempre".Desinfecció entre ponent i ponent, mascaretes i distància de seguretat, un centenar de santcugatencs no s'han perdut l'acte al Celler Cooperatiu i una vuitantena més l'han seguit a través de les xarxes d'ERC. Un partit que vol seguir l'exemple de Sant Cugat a la Generalitat.

