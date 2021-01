El preu de l'electricitat es desploma aquest diumenge

El preu de l'electricitat s'ha desplomat aquest diumenge, situant-se en una mitjana d'1,42 euros per MWh, el mínim d'aquest 2021. De fet, entre les tres de la matinada i les vuit del matí d'aquest diumenge, el preu de l'electricitat no s'ha mogut dels 0,16 euros per MWh, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Electricitat (OMIE).Les últimes xifres contrasten amb el pic registrat el passat 11 de gener durant el temporal Filomena, quan el preu de la llum a l'Estat va arribar a situar-se en 120,57 euros per MWh. La caiguda es deu a les fortes ventades de les últimes hores, que han incrementat la generació d'energia eòlica. A partir de dilluns, però, el preu de l'electricitat tornarà a créixer fins als 11,9 euros per MWh de mitjana.Els canvis de preus només afectaran aquells consumidors que tenen contractada la tarifa regulada, també coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), ja que els clients que tenen contractada una tarifa al mercat lliure paguen una quantitat fixa cada mes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor