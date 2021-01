VÍDEOS Agressions en un acte electoral de Vox al Parc Central de Sabadell

🔴 Membres de Vox agredeixen i s'amunteguen damunt de membres antifeixistes. Els mossos es veuen desbordats i es produeixen diverses agressions. pic.twitter.com/uMit6HHrQh — David Melero (@DavidMelero16) January 31, 2021

🔴 Desenes de membres de Vox agredeixen a un altre antifeixista deixant-lo al terra, aprofitant que hi havia pocs efectius policíals. pic.twitter.com/3ABgU9BwsG — David Melero (@DavidMelero16) January 31, 2021

El primer cap de setmana de campanya electoral i a Sabadell ja hi ha hagut enfrontaments per un acte de Vox. Ha estat al Parc Central, on el partit d'extrema dreta estava muntant tota la logística, s'ha produït una baralla entre simpatitzants de la formació i membres de grups antifeixistes.Una baralla, malgrat la presència policial que havia encerclat amb un cordó la zona per evitar altercats entre ambdós bàndols. Segons han detallat els Mossos, a la protesta hi havia una cinquantena de persones i hi ha una persona investigada per danys.Han assegurat que no s'han produït ferits, malgrat les imatges que ha recollit el fotoperiodista David Melero de la disputa en aquest pulmó verd, al sud de la ciutat. Hi ha cops de puny i puntades, així com la intervenció d'agents, fent servir les porres, per dispersar la mobilització.Tanmateix,ha sabut que hi ha hagut assistents a l'acte que han patit contusions i han assistit a un centre mèdic per rebre atenció.Vox, finalment, ha pogut celebrar el seu acte de campanya, amb la presència, entre d'altres, del número 2 a les llistes per Barceona, Antonio Gallego, i el diputat al Congrés, Juan José Aizcorbe.

