El PSC guanyaria les eleccions seguit de prop d'ERC i Junts, segons una enquesta d'«El Periódico»

El PSC guanyaria les eleccions catalanes del 14-F amb 34 o 35 diputats, segons una enquesta d'"El Periódico" . Els socialistes estarien per davant d'ERC i Junts, que mantenen una dura pugna per liderar el bloc independentista. Els republicans estarien per davant de la candidatura post-convergent amb una forquilla d'escons d'entre 31 i 32.Ciutadans cauria fins als 11-12 diputats per davant del PP, que n'aconseguiria entre 8 i 9. En Comú Podem obtindria 6 o 7 seients, els mateixos que la CUP. Vox irrompria amb 5 o 6 representants i seria la darrera força de l'arc parlamentari.Amb aquests resultats, la majoria independentista estaria entre els 70 diputats en la part alta de les forquilles i els 67 en la part baixa, un número que es quedaria a les portes de la majoria absoluta.

