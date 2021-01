Triple empat entre ERC, Junts i PSC, segons una enquesta d'Antena 3

ERC, Junts per Catalunya i el PSC es disputen la victòria electoral del 14-F, segons una enquesta feta pública aquest diumenge per Antena 3. Els republicans obtindrien una victòria per la mínima amb 32 escons , un més que socialistes i Junts, que obtindrien un total de 31 diputats cadascun. Ciutadans cauria fins als 13 representants per davant d'En Comú Podem, que aconseguiria 8 escons.PP i Vox empatarien amb 7 seients per banda mentre que l'arc parlamentari es completaria amb la CUP, darrera força, amb 6 diputats. L'independentisme aconseguiria majoria absoluta amb 69 representants, un menys dels que té ara a la cambra catalana.

