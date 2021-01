Can Ruti posa en marxa l'annex de l'hospital amb 100 nous llits de crítics

Imatges dels nous llits a Can Ruti Foto: ACN

Altres notícies que et poden interessar

L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol –Can Ruti- de Badalona (Barcelonès) estrenarà demà dilluns l'annex hospitalari que permetrà guanyar 4.277 m2 assistencials en tres plantes i 100 nous llits de crítics (per un total de 150 a tot el centre). "Avui presentem una ampliació hospitalària que permetrà gairebé triplicar els llits de crítics a Can Ruti, en una zona de Catalunya especialment mancada abans de la pandèmia de Covid-19", ha afirmat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Per la seva banda, el gerent territorial metropolità nord de l'ICS, Jordi Ara, ha calculat que el nou espai a ple rendiment necessitarà 500 nous professionals, "entre infermeres, auxiliars, metges, zeladors, administratius i fisioterapeutes".Demà dilluns 1 de febrer entrarà en funcionament la primera planta del nou espai polivalent de Can Ruti, amb capacitat per a 40 pacients Covid-19 crítics. "Aquests nou espai permetrà traslladar els pacients que actualment estaven ubicats a l'UCI modular construïda de forma provisional el passat abril, en la primera onada de pandèmia", ha apuntat la directora de l'àrea d'Organitzacions i Professionals del Servei Català de la Salut, Sara Manjón. La segona planta del nou annex hospitalari polivalent, que també disposarà de 40 llits per a pacients Covid crítics, es posarà en funcionament durant aquest mateix febrer.I la darrera fase arribarà amb la tercera planta de l'edifici, que correspondrà a 20 llits de crítics convencionals, que passaran a formar part del parc de llits de crítics estructurals del centre. "A mitjans d'abril tota l'obra estarà finalitzada i en funcionament", ha precisat Manjón. En total, el nou espai hospitalari disposarà de 100 llits de crítics i totes les plantes estaran connectades internament a l'edifici principal de l'Hospital Germans Trias i Pujol. De fet, una de les virtuts d'aquesta obra és que la segona planta estarà connectada directament amb la Unitat de Cures Intensives de l'hospital ja existent, facilitant així la tasca dels professionals del servei de medicina intensiva."Aquest nou espai esdevé un exemple de l'autèntic compromís de país que s'ha fet en cada onada de la pandèmia", ha valorat el secretari general de Salut, Marc Ramentol. "Hem reforçat la salut pública i la vessant assistencial. A Catalunya li mancava augmentar la proporció de llits de crítics i ho estem fent des de fa mesos", ha continuat Ramentol, que també ha destacat el "temps rècord" de construcció del nou annex hospitalari de Can Ruti: 4 mesos i una inversió de 18,75 milions d'euros. "Can Ruti ha estat un dels hospitals on l'epidèmia ha afectat més a nivell quantitatiu, tant amb malalts convencionals com de crítics", ha reconegut el gerent territorial de la Metropolitana Nord de l'ICS, Jordi Ara."El nou edifici s'integra en el conjunt de tot l'hospital i donarà més confort i seguretat tant als professionals com als pacients del centre", ha apuntat Ara. "Es tracta d'un espai que es quedarà permanentment en el sistema sanitari en una zona que requeria un creixement", ha conclòs el gerent territorial de la Metropolitana Nord de l'ICS.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor