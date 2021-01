Embaràs i Covid-19: Quins riscos hi ha?

Altres notícies que et poden interessar

Les dones embarassades que contrauen la Covid-19 tenen un major risc de morir i experimentar complicacions greus en comparació a les que no estan embarassades. Així ho detalla un informe recent dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units, presentat a la reunió anual The Pregnancy Meeting de la Societat de Medicina Materno-Fetal (SMFM).El nou estudi també revela que les dones embarassades que emmalalteixen de forma greu o crítica per la Covid tenen un major risc de morir i experimentar complicacions greus respecte a les que també tenen coronavirus, però que estan asimptomàtiques o sense símptomes. Per contra les dones embarassades i amb la malaltia greu o moderada no tenen un risc més alt que aquelles sense símptomes.L'informe ha examinat els registres mèdics de 1.219 dones embarassades de 33 hospitals de 14 estats diferents, des de l'1 de març de 2020 al 31 de juliol de 2020.La recerca també conclou que les dones prenyades que emmalalteixen greument o críticament són majors, tenien un índex de massa corporal més alt i eren més propenses a tenir afeccions mèdiques subjacents, com asma, diabetis i pressió arterial alta. De fet, aquestes dones tenien més probabilitat de morir o tenir complicacions greus, com el part per cesària, hemorràgia postpart, pressió arterial alta durant l'embaràs, etc.Un altre estudi presentat a The Pregnancy Meeting, revela que les dones que agafen la Covid-19 durant l'embaràs poden produir anticossos, però que la transferència als seus nadons és menor de l'esperat.Els anticossos es produeixen pel sistema immunològic del cos per ajudar a combatre les infeccions. L'estudi va analitzar la immunoglobulina G(IgG) i l'activitat de neutralització, una mesura de la potència de la resposta dels anticossos al sistema. Els IgG constitueixen entre el 75 i 80% de tots els anticossos del cos i poden travessar la placenta fins al fetus; mentre que els anticossos neutralitzants bloquegen la infecció i fan que els virus siguin menys actius.De les mostres recollides, el 100% tenien IgG i el 94% tenien anticossos neutralitzants; però de les mostres de sang del cordó umbilical, el 91% contenia IgG i el 25% contenia anticossos neutralitzants. Els investigadors esperaven un percentatge més alt d'anticossos transferits de la mare al nadó.

