Centenars d’interins marxen per Barcelona per reclamar un contracte fix

Centenars d'interins contractats per la Generalitat han celebrat aquest diumenge una marxa lenta per reclamar a l'administració que compleixi amb les directrius marcades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i els ofereixi un contracte fix per frenar la situació "d'abús" que pateixen.L'acte de protesta, que ha aplegat més de dos-cents vehicles segons l'organització, ha arrencat a les onze del matí a la Plaça Espanya i ha acabat davant l'estació de França, on representants de la Plataforma d'Interins de Catalunya (PIC) han llegit un manifest reivindicant la seva tasca i manifestant la seva preocupació."Quan el treball temporal s'eternitza en el temps, es converteix en precari", ha apuntat la portaveu de la PIC, Elisabet Ramos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor