El País Valencià administrarà 52.000 vacunes la setmana vinent

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha avançat que durant la setmana que ve s'administraran unes 52.000 vacunes contra la Covid-19 tant en residències com en centres sanitaris.Puig ha apuntat, durant una visita al Centre de Coordinació d'Emergències, que l'administració es podrà cobrir amb les 32.700 vacunes de Pfizer i les altres 4.200 de Moderna que arribaran aquest dilluns, a les quals s'hi han de sumar l'estoc reservat per garantir la segona dosis.Al pla de vacunació de la setmana vinent, unes 18.000 vacunes es destinaran a residències i unes 34.000 al personal sanitari. D'aquesta forma, al final de la setmana, el País Valencià superarà les 50.000 persones vacunades amb la segona dosis.Puig ha admès que li agradaria anar "més de pressa" amb el procés de vacunació, però ha destacat que s'avança en aquesta direcció. "La lluita contra la pandèmia té una primera part restrictiva, que és necessària, perquè ara és l'única manera de controlar-la, però té el gran objectiu final per a la superació que és la vacunació", ha declarat.

