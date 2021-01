El PSC atribueix als comuns proximitat a ERC i reivindica Coscubiela i Rabell

Altres notícies que et poden interessar

El PSC no vol que un bon resultat dels comuns els allunyi de la victòria que, pensen, tenen a l'abast el 14 de febrer. Aquest diumenge la número dos de la seva llista, Eva Granados, ha atacat amb duresa Jéssica Albiach i Pablo Iglesias. L'argument? Que la candidata d'En Comú Podem fa d'"agent comercial" d'ERC. Granados considera que els comuns han assumit "l'ideari" dels republicans i que volen seguir "dividint la societat amb un referèndum".Granados, que denunciava així la pretensió dels seus socis a Barcelona de compartir govern també amb ERC, ha carregat també contra Pablo Iglesias assegurant que no se sap si fa campanya pels comuns o per ERC. Segons ella hauria de voler un govern com el d'Espanya per a Catalunya, és a dir només amb els comuns i els socialistesLa dirigent socialista, que acompanyava en un míting a Salvador Illa i Jaume Collboni, s'ha mostrat nostàlgica dels dirigents més crítics amb l'independentisme dins l'espai que lidera Ada Colau. En aquest sentit ha esmentat Joan Coscubiela i Lluís Rabell, que lideraven el grup dels comuns al Parlament la tardor del 2017, com a referents. Ells no permetrien, ha dit, que els comuns facin de "complement ideal" per als republicans.Al seu torn Jaume Collboni ha afirmat que es tracta de triar entre "més procés o més progrés".

