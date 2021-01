Barcelona detecta que es lloguen pisos turístics per fer-hi festes saltant-se les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

L'Ajuntament de Barcelona ha detectat que a la ciutat es lloguen pisos turístics per fer-hi festes saltant-se les restriccions que estan vigents, segons ha explicat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, al 324. "Tenim indicadors i radars per veure com es produeixen, lloguen un pis turístic i hi col·loquen gent, són casuístiques i coses pintoresques que poden passar", ha dit.Batlle ha destacat un "compliment general" de les normes per part de la ciutadania, però sí que tenen detectats alguns "incompliments", de dia en espais públics com Montjuïc, el Turó de la Rovira o algunes places de Gràcia, i de nit en espais privats. Batlle també ha insistit en un confinament metropolità per l'alta densitat de població de la ciutat.Batlle ha recordat que Barcelona té una densitat de població molt superior a la d'altres ciutats, com pot ser Madrid, i ha advertit que "la congestió pot ser un factor de contagi". "Ara els dies seran més llargs, el temps millorarà, però seguirem en la llauna de sardines que és Barcelona", ha advertit.El tinent d'alcaldia ha afegit que les sancions pels incompliments s'estan tramitant, encara que sigui a un ritme lent per la complexitat de la maquinària administrativa, i que ja se n'estan cobrant, i s'acabaran cobrant "totes".